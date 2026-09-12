Qué hacer con las cobijas viejas: 5 ideas para no dejarlas abandonadas ni tirarlas

Muchos hogares tienen una pila de cobijas viejas acumuladas en el fondo del clóset, ya sea porque se desgastaron, porque se rompieron, tienen manchas imposibles de quitar o porque han pasado de moda.

El volumen de estos textiles es tan grande que tirarlos a la basura puede saturar los vertederos. El upcycling o reciclaje creativo nos enseña que las fibras de una manta mantienen sus propiedades de suavidad y aislamiento a pesar del desgaste estético.

Por ello, podemos transformar las cobijas viejas en objetos útiles para tus mascotas, tus plantas o tus proyectos de limpieza y así practicar el consumo responsable y sustentable.

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5 ideas para reutilizar las cobijas viejas

Donación solidaria a albergues de animales

Durante las épocas de frío, los refugios de perros y gatos rescatados necesitan constantemente cobijas, toallas y mantas para recubrir las jaulas y evitar que los animales duerman en el suelo frío. A los albergues les funcionan aunque estén rotas o un poco gastadas.

Dona tus cobijas viejas a un refugio de animales|Gemini

Fabrica una cama acolchada para tu mascota

Dobla la cobija vieja en cuatro partes para crear una base gruesa y mullida. Métela dentro de una funda de almohada vieja que ya no uses y cose el borde abierto. Tendrás una cama ultra suave, térmica e indestructible que además podrás meter a la lavadora de forma muy sencilla.

Aislante térmico protector para plantas

Corta tus cobijas viejas en cuadros grandes. Durante las noches más frías, cubre tus macetas o arbustos delicados con estos trozos de tela, sujetándolos con pinzas de ropa. El tejido mantendrá una temperatura óptima en la tierra, salvando tus cultivos.

Crea una cama para tu perro con cobijas viejas|Gemini

Trapos de limpieza para el hogar

Corta la manta con unas tijeras de costura en rectángulos de 30 x 30 cm. Utiliza estos trapos para limpiar las ventanas, pulir los miebles de madera, secar el coche o limpiar superficies rugosas.

Manta protectora de cajuela para viajes

Guarda una cobija vieja permanentemente en la cajuela de tu auto, así servirá de escudo para transportar cajas sucias, bolsas de jardín, herramientas o para llevar a tus mascotas al veterinario.