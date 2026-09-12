Qué hacer con las pilas usadas: 5 ideas para que no contaminen y les des un nuevo uso

Las pilas alcalinas usadas, de litio y de botón jamás deben considerarse como basura común ni utilizarse para manualidades caseras. Al desecharse de forma incorrecta, la carcasa metálica de la batería se oxida, liberando metales pesados altamente tóxicos como el mercurio, cadmio, plomo y manganeso.

Una sola pila de botón puede llegar a contaminar hasta 600,000 litros de agua, alterando ecosistemas enteros y representando un riesgo directo para la salud humana si se filtra a los mantos acuíferos.

A diferencia del cartón o el plástico, las pilas usadas no se pueden reutilizar para crear objetos decorativos en el hogar debido al riesgo latente de derrame ácido. El verdadero upcycling y manejo responsable de las baterías consiste en neutralizar su energía residual y encapsularlas de forma segura.

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5 ideas para usar las pilas usadas y no contaminar

El truco del sellado de polos con cinta aislante

Antes de guardar cualquier pila gastada, coloca un trozo de cinta de aislar negra en los dos polos. Esto evita que las baterías entren en contacto físico entre sí, previniendo microcortocircuitos o chispas que puedan generar calor o fugas de ácido dentro de tu contenedor.

La forma correcta de reciclar las pilas|LANDIVA WEBER SOUZA

Encapsulado en botellas de plástico

Utiliza una botella de refresco o agua vacía, limpia y perfectamente seca como tu contenedor de almacenamiento temporal. Ve depositando ahí las pilas con los polos sellados. El plástico PET grueso actúa como un escudo protector hermético que aísla los gases y previene derrames.

Neutralización con aserrín

Almacena tus baterías mezcladas con un poco de aserrín de madera o arena fina dentro de la botella. Estos materiales orgánicos absorben de inmediato cualquier humedad ambiental y, en caso extremo de un derrame, encapsulan el líquido.

La forma correcta de reciclar tus baterías y evitar que contaminen el medio ambiente|Travis+Kathryn Castor

Uso de contenedores municipales

Una vez que tu botella esté llena, llévala a los contenedores especiales instalados en la vía pública. Estos depósitos están diseñados para resguardar baterías.

Entrega en centros de acopio certificados

Investiga los programas de reciclaje locales en tu comunidad o acude a centros de acopio autorizados por instituciones o secretarías del medio ambiente.