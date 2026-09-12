Mane acusa a Bicolor de provocar su pelea con Niurka, “ya cayó de mi gracia”

Esta mañana Niurka y Manelyk González se enfrentaron en una pelea que estuvo relacionada con Kevin Contreras “Bicolor”. La llamada reina de los realities afirmó que en realidad fue culpa del cómico que ambas se gritaran y declaró: “ya cayó de mi gracia”.

Manelyk aseguró que el comediante pudo haber evitado la pelea, pero solo agachó la cabeza y se quedó callado. "Yo le dije a Niurka, él tiene boca, él puede pensar, si le molesta lo que le estoy diciendo me lo puede decir”. En su opinión, en ese momento Kevin debió intervenir, “ahí debió pararse. Nosotras somos sus pendejas".

Tras la situación, Mane se quedó con la impresión de que Bicolor es una persona que solo busca el beneficio propio y quiere caer bien, “es convenenciero y se hace la víctima, además de que no tiene la capacidad de aceptar sus errores”.

Manelyk incluso dijo que tanto ella como Niurka estaban haciendo un esfuerzo por estar tranquilas y no discutir, pero el comediante alentó la pelea. Incluso afirmó que le advirtió que ya no se va a acercar a él, "que se busque a otra o que haga el su propio contenido".

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Granjeros coinciden en que Bicolor no está siendo auténtico

Manelyk dijo todo lo que sentía sobre Bicolor a Julio Camejo y Fernando Lozada y ambos estuvieron de acuerdo en que Kevin Contreras, Bicolor, no está siendo auténtico en el reality y solo quiere llamar a la atención.

Coincidieron en que ha mostrado dos personalidades, una como cómico haciendo bromas todo el tiempo y otra llorando y lamentándose, lo que consideran una herramienta solo para empatizar con el público.

A su vez, Pascal Nadaud recordó las críticas que le hizo al cómico por no realizar los trabajos que le correspondían como peón y añadió que le ha dicho que deje el personaje y se muestre tal cual es.

