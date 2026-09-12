La EXTRAÑA razón por la que Carlos Trejo no usa ropa con mangas se revela en La Granja VIP

Una pregunta que muchos aficionados de La Granja VIP Segunda Temporada y de Carlos Trejo que nunca tuvo respuesta fue por qué utiliza ropa sin mangas. El Cazafantasmas suele lucir sus brazos al desnudo, sea el contexto que sea, y durante una conversación dentro de la granja reveló la verdadera razón por la que no acepta vestir este tipo de vestimenta.

Según lo dicho por el participante del reality, no es un tema de estilo. “Desde niño no soporto las mangas. No es estilo”, fue lo que reveló Carlos Trejo ante la consulta de por qué utiliza ropa sin mangas. Natalia Alcocer se encontraba a su lado y estaba ayudando al Cazafantasmas a cortar su chamarra.

Carlos Trejo no usa mangas desde pequeño|La Granja VIP

Carlos Trejo no utiliza mangas desde pequeño

El autor del libro ‘Cañitas’ compartió con otros granjeros que desde pequeño nunca fue amigo de las mangas. Además, reveló que no le da frío vestirse de esa manera aunque sea invierno. “He llegado a ponerme traje por algo, mi camisa va sin mangas”, compartió.

La Bebeshita, quien se encontraba presente en la escena, volvió a insistir en que si se cambiaba la ropa cuando hacía frío. Sin embargo, Carlos Trejo volvió a dejar en claro que nunca tiene pensado utilizar indumentaria con mangas.

“Me acostumbré en la moto sin chamarra ni mangas. Hasta lloviendo he andando con puro chaleco”, complementó el Cazafantasmas.

En declaraciones difundidas en enero de este mismo año, el propio Trejo había compartido que le negaron el ingreso a un restaurante de un hotel por portar una playera sin mangas. Tras contar lo sucedido, reveló: “Venía vestido como siempre me visto”.

Por qué Carlos Trejo no usa ropa con mangas|La Granja VIP

Dónde ver EN VIVO La Granja VIP Segunda Temporada

La Granja VIP Segunda Temporada se transmite de lunes a viernes a partir de las 8:30 p.m., tiempo del centro de México, por la señal de Azteca UNO. Las galas de eliminación se celebran cada domingo desde las 8:00 p.m. y también pueden seguirse totalmente EN VIVO mediante el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo.

Además, los aficionados pueden observar todo lo que ocurre dentro de la granja durante las 24 horas a través de Disney+. Allí se encuentran disponibles las cámaras que siguen la convivencia, las estrategias y las conversaciones de Carlos Trejo y el resto de los participantes.