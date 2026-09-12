¡PIMPINELA NO PARA DE CRECER! Así aumentó su popularidad en redes desde La Granja VIP

El fenómeno mediático de La Granja VIP Segunda Temporada no solo se mide por la tensión de sus galas o las alianzas; también se refleja directamente en el respaldo del público digital. A menos de una semana de haber iniciado la competencia, el desempeño de Mario González Lozano, mejor conocido como "Pimpinela Escarlata", se ha transformado en un caso de éxito en las plataformas digitales de esta temporada.

El Granjero ha registrado un crecimiento exponencial difícil de ignorar. Antes de cruzar las puertas del reality, su cuenta oficial de Instagram registraba una base modesta de 2,500 seguidores. Hoy, sin haber completado siquiera los primeros siete días de encierro, la cifra ha roto barreras al superar los 65 mil seguidores en la red social. Este repunte masivo demuestra que su carisma, autenticidad y manejo del grupo han conectado de inmediato con una audiencia que lo perfila como uno de los favoritos de la emisión.

¿Quién es Mario González Lozano "Pimpinela Escarlata"?

Además de su faceta frente a las cámaras de La Granja VIP Segunda Temporada , la trayectoria de Mario representa un pilar fundamental en la cultura popular mexicana. Es uno de los pionero en la categoría de los luchadores "Exóticos", ha consolidado su imagen como un verdadero ícono drag en la lucha libre profesional, incorporando vistosos vestuarios y elementos estéticos que visibilizan con orgullo a la comunidad LGBTQ+.

"Pimpinela Escarlata" debutó como profesional en 1988, primero con los nombres de Playboy, Pantera Rosa, Fly Boy, hasta llegar al nombre con el que hoy lo conocemos. En 1994 se integró a la AAA y ahí compartió el ring con otros íconos como Cassandro, May Flowers y Polvo de EstrellasEn esta oportunidad, el público tiene la posibilidad de descubrir al ser humano detrás de la máscara y el maquillaje.

En las pantallas de Azteca UNO ya no solo se observa al gladiador del cuadrilátero, sino a un individuo empático, estratega y dotado de un agudo sentido del compañerismo que ha sabido capotear los momentos más tensos de la convivencia.

