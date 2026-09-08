¿Qué hacer con el espacio entre la barra de la cocina y el horno de microondas? 5 ideas para hacer un organizador

En las viviendas modernas, puede ser un dilema saber qué hacer entre el espacio de la barra de la cocina y el horno de microondas, ya que se considera necesario aprovechar cada centímetro disponible por estética y por funcionalidad para trabajar con comodidad.

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¿Qué hacer con el espacio libre en la barra de la cocina?

Uno de los espacios que más suele desperdiciarse o saturarse de desorden es el hueco vertical que queda entre la superficie de la barra de cocina y el horno de microondas.

Cuando el microondas se coloca sobre la barra o suspendido en una repisa baja, se genera un área muerta que termina acumulando gacetas, correspondencia o utensilios sueltos de forma caótica.

Aprende a organizar tu cocina con espacios reducidos|Pexels: Hiba Q. Omar

Transformar esa zona mediante un organizador inteligente te permitirá mantener el orden visual y ganar almacenamiento extra. A continuación te presentamos las mejores ideas para solucionar este problema.

5 ideas para hacer un organizador entre la barra de cocina y el horno de microondas

Estante elevado doble nivel

Consiste en colocar un estante o repisa metálica o de madera con patas justo encima de la barra. El microondas se coloca en la base inferior o sobre la repisa superior. Esto permite duplicar el espacio disponible.

Organizador de cajones deslizable bajo el microondas

Puedes construir o comprar una pequeña cajonera de bambú o acrílico transparente de baja altura. Este organizador es ideal para guardar elementos pequeños que suelen perderse en la cocina.

La forma correcta de organizar tu cocina y aprovechar el espacio|Pexels: Ron Lach

Estación de especias y aceites

Instala una minirepisa flotante delgada entre la barra y el microondas. En este espacio puedes organizar frascos de vidrio uniformes con tus especias favoritas, aceiteras de cerámica y molinillos de pimienta.

Barra magnética y ganchos

Instala una barra metálica delgada con ganchos en forma de S o una tira magnética de alta resistencia. Aquí podrás colgar tazas de café, tijeras de cocina, pinzas, batidores de globo o guantes para el horno.

El rincón del desayuno

Puedes utilizar una bandeja rectangular texturizada que quepa exactamente en el espacio sobrante. Dentro de la bandeja, organiza una azucarera, un tazón con frutas pequeñas, frascos con avena o cereales y tus tazas favoritas.

