El inicio de un nuevo año suele asociarse con propósitos, cambios personales y metas a largo plazo. La psicóloga Júlia Martí, especialista en autoexigencia y autora del libro Mujeres que se exigen demasiado, cuestionó precisamente la idea de convertir los próximos meses en una especie de prueba para determinar si una persona tuvo o no un buen periodo. Mientras que esto dice la psicología de por qué decorar antes de Navidad aumenta la felicidad.

Martí recomienda evitar la frase “este va a ser tu año” porque, desde su perspectiva, puede cargar a una persona con expectativas y hacer que un contratiempo tenga un peso mayor. La psicóloga explicó que esa presión también puede desviar la atención de los avances cotidianos, ya que la persona concentra su evaluación en comprobar si alcanzó el resultado que esperaba. Mientras que la psicología explica por qué hay personas que necesitan tomar café por la mañana después de despertar .

Júlia Martí, psicóloga: “Deja de decir que este va a ser tu año... afecta de esta manera”|Júlia Martí Psiología

La recomendación de Júlia Martí

La trayectoria de Martí se ha concentrado en la autoexigencia, la autoestima y el bienestar emocional. En una entrevista concedida a La Vanguardia, explicó que el autoconocimiento permite identificar patrones, heridas y fortalezas para responder de una manera más consciente ante distintas situaciones.

La recomendación de Júlia apunta a cambiar la forma de evaluar los meses que vienen. En lugar de exigir que un periodo completo cumpla todas las expectativas planteadas desde el principio, su propuesta consiste en prestar atención a objetivos concretos y a los pequeños avances.

¿Quién es Júlia Martí?

Júlia Martí es una psicóloga y psicoterapeuta sistémica, especializada en autoexigencia y gestión emocional. También desarrolla una labor de divulgación sobre salud mental, autoestima, perfeccionismo, relaciones y crecimiento personal a través de redes sociales.

Es autora del libro Mujeres que se exigen demasiado, publicado por Roca Editorial en 2025, donde aborda la autoexigencia, el perfeccionismo, la autoestima y el agotamiento emocional.

Martí también dirige una empresa de psicoterapia online y trabaja con personas que enfrentan dificultades para gestionar sus emociones y mantienen un diálogo interno muy crítico. Su experiencia personal con la autoexigencia también forma parte de su trayectoria.