5 ideas fáciles para aprovechar las esquinas de tu ático y crear un rincón de lectura
Rincón de lectura en el ático. Aplica estas 5 ideas fáciles para aprovechar las esquinas de este espacio del hogar.
Todos soñamos con vivir en la casa de nuestros sueños y tal vez no estamos tan lejos de ella. En muchos casos solo bastan algunas estrategias de diseño y decoración para lograr ambientar sus espacios como los precisamos.
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El diseño de interiores trae mucho para inspirarnos cada año y es que las tendencias se instalan con fuerza, pero viajan traspasando los límites internacionales. Al respecto, hay que entender que cada ambiente de la casa tiene su importancia y en esta oportunidad la atención se concentra en el ático.
¿Diseñar y decorar el ático?
Más allá de que el ático es un lugar diseñado como una suerte de depósito, se trata de un espacio que puede ser acondicionado para recibirnos con las comodidades ideales para pasar un buen momento.
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Transformar un ático en un espacio funcional y acogedor requiere aprovechar la entrada de luz natural y salvar los desafíos de los techos inclinados, precisan reseñas relacionadas con este rubro. Es por ello que hoy, la propuesta es conocer cómo podemos convertirlo en un rincón de lectura único.
Rincón de lectura en el ático
Aprovechar los rincones con techo inclinado en un ático es una excelente manera de transformar metros cuadrados desaprovechados en un espacio íntimo, acogedor y lleno de encanto. Eso es lo que indican los expertos en diseño de interiores y quienes remarcan que, al estar alejados de las zonas de mayor tránsito de la casa, estas esquinas ofrecen la privacidad y la tranquilidad perfectas para desconectar con un buen libro.
Tras lo señalado, a continuación se detallan las mejores 5 ideas para aprovechar las esquinas de tu ático y crear un rincón de lectura:
- Banco a medida con almacenaje inferior: Diseña un asiento bajo que se adapte exacto a la inclinación del techo. Suma colchonetas mullidas, almohadones y aprovecha el espacio inferior con cajones o cestos para guardar libros y mantas.
- Madriguera al estilo floor seating: Prescinde de muebles altos y coloca un colchón bajo, un futón o una pila de cojines gigantes directamente sobre una alfombra de textura suave. Añade una manta tejida para lograr una estética cálida y relajada.
- Estanterías flotantes escalonadas: Monta repisas flotantes adaptadas al ángulo de la pared para exhibir tus lecturas favoritas. Coloca un sillón orejero o una mecedora justo debajo para crear una biblioteca personal en miniatura.
- Rincón con buhardilla iluminada: Si la esquina cuenta con una ventana de techo (tipo Velux), coloca un sillón reclinable orientándolo hacia la luz natural. Es la distribución ideal para leer de día y observar las estrellas de noche.
- Carpa o tienda estilo cabaña: Cuelga un toldo ligero o una tela fluida desde el punto más alto del techo para delimitar visualmente el área. Decora el interior con una tira de luces cálidas y cojines para crear una atmósfera envolvente.