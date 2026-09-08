5 ideas fáciles para aprovechar las esquinas de tu ático y crear un rincón de lectura

Todos soñamos con vivir en la casa de nuestros sueños y tal vez no estamos tan lejos de ella. En muchos casos solo bastan algunas estrategias de diseño y decoración para lograr ambientar sus espacios como los precisamos.

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El diseño de interiores trae mucho para inspirarnos cada año y es que las tendencias se instalan con fuerza, pero viajan traspasando los límites internacionales. Al respecto, hay que entender que cada ambiente de la casa tiene su importancia y en esta oportunidad la atención se concentra en el ático.

¿Diseñar y decorar el ático?

Más allá de que el ático es un lugar diseñado como una suerte de depósito, se trata de un espacio que puede ser acondicionado para recibirnos con las comodidades ideales para pasar un buen momento.

Transformar un ático en un espacio funcional y acogedor requiere aprovechar la entrada de luz natural y salvar los desafíos de los techos inclinados, precisan reseñas relacionadas con este rubro. Es por ello que hoy, la propuesta es conocer cómo podemos convertirlo en un rincón de lectura único.

Rincón de lectura en el ático

Aprovechar los rincones con techo inclinado en un ático es una excelente manera de transformar metros cuadrados desaprovechados en un espacio íntimo, acogedor y lleno de encanto. Eso es lo que indican los expertos en diseño de interiores y quienes remarcan que, al estar alejados de las zonas de mayor tránsito de la casa, estas esquinas ofrecen la privacidad y la tranquilidad perfectas para desconectar con un buen libro.

Tras lo señalado, a continuación se detallan las mejores 5 ideas para aprovechar las esquinas de tu ático y crear un rincón de lectura:

