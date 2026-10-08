Existe un clásico de la organización, que también se usa en el campismo urbano, para tener tus cerillos siempre a la mano, utilizando el truco de la lata de menta.

Reutilizar las icónicas latas metálicas de mentas te permite crear un contenedor de bolsillo ultrarresistente, hermético y de costo cero. Hoy te decimos cómo armar tu propio kit de fuego paso a paso.

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El truco de la lata de menta para tener tus cerillos siempre a la mano

Los materiales necesarios para poder realizar este proyecto DIY son:

1 lata metálica de mentas, que esté limpia y seca

2 a 3 omanes de neodimio pequeños pero potentes o una tira de imán de alta resistencia

Rascador de una caja de cerillos

Pegamento de alta resistencia

Pintura acrílica o vinil adhesivo

El truco de la lata de menta para tener tus cerillos siempre a la mano|Pinterest

Una vez reunidos los materiales necesarios, te recomendamos preparar y decorar la superficie. Si quieres que combine con el estilo de tu cocina, o tapar el logotipo de las mentas, puedes pintar el exterior de la lata con pintura acrílica y después sellarla con pegamento blanco.

Después, coloca los imanes en la base, voltea la lata y con ayuda del pegamento de alta resistencia, fija dos o tres imanes en la parte trasera exterior de la base.

Enseguida, pega la lija de encendido. Corta la tira de rascado de una caja de cerillos y colócala en el lateral inferior exterior de la lata. Porque esto te permitirá encender el cerillo con una sola mano sin desmontar tu imán de la heladera.

El truco de la lata de menta para tener tus cerillos siempre a la mano|Pinterest

Posteriormente, introduce tus cerillos con la cabeza hacia arriba para que sea más fácil tomarlos. Cierra la tapa y colócala en una zona del refrigerador que quede a la altura de tus manos, pero lejos del alcance de los niños pequeños.

Así podrás obtener un dispensador de fuego portátil y magnético. Asegúrate de que la tapa de la lata de mentas siga cerrando con un clic firme, esto evita que, por las vibraciones al cerrar el refrigerador, se abra sola la tapa y los cerillos caigan al suelo.

