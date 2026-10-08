La HORA LÍMITE para votar HOY jueves 8 de octubre en La Granja VIP Segunda Temporada, rumbo al domingo de eliminación

Tras un miércoles de Asamblea lleno de emociones, tensión y explosiones donde se definió la placa de nominados de la quinta semana de La Granja VIP Segunda Temporada, este jueves el público tiene una misión importante, ya que en sus manos está el apoyar y juntar votos para que su Granjero nominado favorito no abandone la competencia.

Julio Camejo, Ivonne Montero, Pimpinela Escarlata, Pascal Nadaud y Natalia Alcocer son los cinco Granjeros que ahora dependen del apoyo del público antes de que se lleve a cabo el jueves de La Salvación, donde uno de ellos podrá salvarse y cambiar el rumbo de la semana así como el juego de uno todos los Granjeros.

¿Cuál es la hora límite para votar HOY en La Granja VIP?

Las votaciones para salvar a tu Granjero favorito se abrieron desde que terminó la Asamblea, desde ese momento el público puede dar todo su apoyo. Sin embargo, cabe destacar que estás terminan cuando Adal Ramones y nuestra querida Krystal Silva anuncian durante la transmisión del programa. Por ello, si quieres apoyar a alguno de los nominados, lo recomendable es no esperar hasta el último momento y emitir tus votos antes de que se indique el cierre de votaciones.

¿Cómo votar para salvar a tu granjero favorito?

Si ya tienes a un Granjero favorito y quieres salvarlo de la eliminación del domingo puedes comenzar a apoyarlo. Votar es sencillo y puede hacerse desde la página oficial de La Granja VIP o desde la aplicación TV Azteca En Vivo ingresando a la sección de votaciones de La Granja VIP o puedes ingresar de manera rápida y sencilla AQUÍ DANDO CLICK.

Una vez que hayas ingresado al sitio solo deberás seguir los siguientes pasos:

1.- Revisar la lista de nominados y buscar el nombre de tu Granjero favorito

2.- Selecciona al participante al que quieres apoyar a lado de su nombre aparece una cruz ahí se presiona y se dan los votos que desees dar, recuerda que deben ser 10, esos mismo se pueden dar a una sola persona o repartirlos entre varios, siempre y cuando en total sean los 10 votos que se otorgan.

3.- Confirma tu votación y espera el mensaje que indique que tus votos fueron registrados. Sin embargo, existe la posibilidad de obtener más puntos para poder seguir apoyando.

4.- Una de las opciones consiste en registrarse en la plataforma, con lo que se pueden recibir votos extra. También existe la posibilidad de obtener más votos mediante la visualización de videos dentro de la plataforma las veces que tú lo desees.