Esto debes poner en tu puerta para evitar que entren los ratones.

Por cuestiones de salud, orden e higiene del hogar, la verdad es que ningún ser humano quiere estar en contacto con un bicho o animal rastrero, especialmente si tienen la fama de transmitir enfermedades. Tal es el caso de las ratas y los ratones que por vivir en sitios con mucha suciedad como los drenajes, se vuelven una plaga potencialmente peligrosa. Si bien, aprovechan las grietas o conductos de ventilación, existen métodos para evitar que entren los ratones.

Es importante poner atención y actuar de inmediato frente a cualquier señal de estos animales en nuestra casa. Recordemos que los ratones, al igual que otros animales o bichos, se reproducen tan rápido que en cuestión de meses ya podrías tener una plaga. Así que, para que esto no suceda y termines en apuros, te compartimos las opciones para evitar que entren los ratones.

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¿Qué poner en tu puerta para evitar que entren los ratones?

Entre los métodos para evitar que entren los ratones a tu casa, hay desde productos de origen natural y que pueden ser amistosos con los roedores hasta la alternativa más letal. Entonces, podrás escoger según tus necesidades y la cantidad de ratones que visualices.

En primer lugar, tenemos a los gatos, depredadores de roedores y cazadores por naturaleza. Normalmente, las personas que tienen un gato en casa mencionan la efectividad de su presencia para el control y eliminación de los ratones.

Así mismo, figuran las plantas como la menta, las hojas de laurel y las bolas de naftalina como un método para evitar que entren los ratones. En particular, estos elementos actúan como repelentes naturales, ya que su aroma es tan fuerte que estos pequeños animales no lo toleran.

También, puedes poner trampas en tu puerta para evitar que entren los ratones. En este sentido, lo que necesitas es una trampa de resorte o pegamento y después colocar algo dulce para atraerlos.

Por último, si nada de lo anterior te funciona para evitar que entren los ratones en tu casa, siempre puedes recurrir a los venenos que fácilmente encuentras en el supermercado. Ahora bien, si la plaga es de un número considerable, lo mejor en ese caso es llamar a un exterminador.

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