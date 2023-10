Estos son los cuarzos que debes tener para elevar tu amor propio

El amor propio es algo que muchas personas predican pero que no todas llevan a cabo y, es que aunque parezca algo tan sencillo, la realidad es que no lo es, ya que no siempre están conformes consigo mismas ni con lo que tienen. Sin embargo, existe algo tan poderoso como los cuarzos que bien podrían hacerte vibrar alto o ayudarte a poner en práctica la frase “ámate a ti mismo”.

¿Para qué sirven los cuarzos? Los cuarzos han sido utilizados desde tiempos inmemoriales como símbolos de protección y sanación. Estos tienen un gran poder para controlar las energías, es por eso que ocasionalmente son empleados como amuletos. No obstante, además de protegernos, también ayudan a aumentar el amor propio.









Existen diferentes cuarzos y se distinguen con base a su color, tamaño, forma y para lo que se utilizan. Estos son los que te ayudarán a mejorar ese amor propio que muchas veces se ve tan castigado.

¿Con cuáles cuarzos puede aumentar tu amor propio?

Cuarzo rosa

Es por excelencia la piedra del amor. También se le conoce como el cuarzo protector de las emociones, las relaciones y los sentimientos. Generalmente es empleado para atraer el amor de pareja, pero su verdadero uso tiene que ver con la protección de las relaciones y vínculos emocionales que las personas generan a lo largo de su vida.

Cuarzo azul

Este cuarzo está relacionado con la salud. Cada que se presenta una dolencia, malestar o enfermedad, el cuarzo azul es utilizado como protector de dolores. Sus principales propiedades son la fuerza y canalización.

Este cuarzo también brinda paz y mejora dolores musculares que están relacionados con el estrés, por ello se recomienda colocarlos a un costado de la cama.

Cuarzo amatista

Este es uno de los más poderosos y es conocido como el protector de la espiritualidad. El lila está relacionado con la energía, la reflexión y meditación. Este cuarzo también protege el chacra de la cabeza, también conocido como tercer ojo.

El cuarzo amatista también ayuda a proteger los pensamientos y a mantenerlos claros, algo de gran ayuda para esos días oscuros y sombríos en los que parece no haber salida.

Cuarzo rojo

El último y no menos importante es el cuarzo rojo, el cual simboliza la energía del fuego y se le relaciona con lo interior. Este cuarzo es perfecto para proteger la vitalidad y frecuencia de las vibraciones.