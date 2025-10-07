¿Sargento Rap en La Granja VIP? Esto dijo en redes sociales

Ha pasado poco más de un mes de que terminó Survivor México Héroes y Villanos, pero su tercer lugar ya parece estar listo para otro enorme desafío. Se trata de Sargento Rap, quien aseguró que “está en La Granja VIP”. ¿Será? A continuación te decimos lo que sabemos.

¿Sargento Rap estará en La Granja VIP?

Fue hace unas horas, en una publicación donde Adal Ramones explica de qué se trata La Granja VIP, que Sargento Rap hizo un comentario que dejó intrigados a sus fans. “Sargento Rap está en La Granja p$rros”, escribió.

En el comentario original, al tercer lugar de Survivor México Héroes y Villanos ya le están preguntando si será anunciado como uno de los granjeros. Sin embargo, él ya no ha escrito nada más.

Hasta ahora no hay ninguna confirmación sobre la participación de Sargento en La Granja VIP, por lo que solamente en el transcurso de los siguientes días nos enteraremos en las redes sociales oficiales del reality show si realmente podría formar parte.

También es muy posible que simplemente Sargento Rap esté externando su interés en disfrutar La Granja VIP como espectador. ¿A quién te imaginas que le iría el participante de Survivor México?

Hasta ahora, los granjeros anunciados oficialmente para La Granja VIP son: Alfredo Adame, Jawy Méndez, Kim Shantal, Sandra Itzel, Alberto del Río, Manola Díez, Kike Mayagoitia y Carolina Ross.

Todas las noticias referentes a La Granja VIP puedes seguirlas en el sitio web de Azteca UNO y en las redes sociales oficiales del nuevo reality show de TV Azteca: @lagranjavipmx en Instagram y TikTok. No te pierdas el gran estreno este domingo, 12 de octubre, a las 8:00 P.M., por la señal de Azteca UNO.