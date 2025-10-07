La Granja VIP: Así se prepara Alfredo Adame para ganar

La gente realmente está ávida de que el programa comience, pues la emoción es una de las cosas que la gente prefiere en esta industria. Sin lugar a dudas La Granja VIP promete cosas buenas y Alfredo Adame probablemente sea el favorito para triunfar en este reality, pues ha demostrado que la polémica no le da miedo. En ese sentido, ya se prepara de manera clara para ganar… cueste lo que cueste.

¿Qué hizo Alfredo Adame para preparar su entrada a La Granja VIP?

Muchas personas tal vez piensen que lo más importante para este tipo de eventos sea prepararse mental y físicamente. Sin embargo, el conductor mexicano de inmediato indicó que su preparación tiene que ver con todo lo que tendrá que hacer ya cuando llegue el momento. Por eso compartió un video en un establo donde acudió a ordeñar vacas.

Mientras otros probablemente están priorizando su salud mental y el ámbito físico, Adame ya se fue a lo más práctico. Acudió a un establo para limpiar vacas, sacar su excremento y posteriormente sacar la leche ordeñándolas. Por eso, muchos aplauden su compromiso con la preparación de retos que hará en este reality show.

¿Cómo llega Alfredo Adame a La Granja VIP?

Aunque la competencia sin lugar a dudas será feroz, Alfredo es uno de los nombres que presumiblemente no se doblarán ante nada. A lo largo de su carrera ha concretado un personaje que lo pone como uno de los más polémicos en la farándula. Incluso en sus años más recientes se podría indicar que es el rey de la polémica, pues constantemente emite comentarios diversos y se mete con todo el mundo sin miedo a nada.

Por ello, cuando se anunció que el primer granjero sería él, muchos indicaron que la vara estaba bastante alta, pensando en nombres que pudieran quitarle el puesto como el favorito. Ahora, con su preparación y cómo le mostró a México que quiere ganar, la situación se pinta más interesante para no perderse de este reality que busca al mejor granjero del país.