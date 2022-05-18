¿Pablo Lyle tendrá problemas en su juicio tras supuesto divorcio?

Tal parece que Ana Araujo inició una nueva relación sentimental con Marc Crosas, razón por la que podría haber solicitado el divorcio a Pablo Lyle en medio de su juicio en Miami, Estados Unidos.

La abogada Sandra Hoyos se enlazó a nuestro foro de Ventaneando para confesar que la ruptura de Pablo y Ana podría afectar legalmente.

"Va a afectar. No es lo mismo representar a un hombre de familia que hizo el bien por sus hijos y que defendió a su esposa, a un hombre que su esposa lo dejó, que sus hijos no lo apoyan... es tirarle tierra", dijo la esepcialista a este programa.

Y es que, a los abogados del actor mexicano les convendría representar a un hombre de familia en lugar de un hombre divorciado.

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Pablo Lyle podría divorciarse

Sandra Hoyos confesó a Ventaneando que Ana Araujo tiene las "cartas en la mano" para ayudar o perjudicar a Pablo Lyle.

"El proceso de divorcio tendría que tomar lugar en México porque fue donde supuestamente el matrimonio ocurrió. En estos momentos, ella tiene las cartas en la mano para decidir si va a ingresar el divorcio en México o va a esperar a que el juicio de Pablo termine", declaró.

La abogada no cree conveniente el divorcio del actor sinaloense en este complicado momento legal.

"Ella supuestamente le dijo a Pablo que necesitaba continuar con su vida porque el juicio no tenía fin, desde el 1 de abril de 2019 está pendiente. Los abogados le dijeron que parara, que no es momento de divorciarse y que están a punto de llegar al juicio final", reveló la experta a este programa.

En caso de que la decisión de Ana Aruajo se lleve a cabo, el divorcio podría llevarse por vía Zoom o a través de un apoderado.

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