Eugenio Derbez habló recientemente sobre su relación con sus hijos y aclaró si ya tiene su testamento o no. En este sentido, en un encuentro con medios de comunicación, el comediante mexicano reveló si tiene favoritos.

Eugenio Derbez habla de su testamento y aclara quien recibirá su herencia

Durante la charla, el también productor de cine fue cuestionado sobre si algunos de sus hijos era su favorito. Fiel a su estilo, Eugenio respondió lo siguiente: “A los tres los adoro, los tres los quiero, los tres son muy diferente, tienen sus cosas cada uno, pero no hay favoritos”.

Eugenio Derbez revela que ya tiene listo su testamento [VIDEO] El actor Eugenio Derbez, confiesa que vivió una etapa muy fuerte cuando dejó de ver a su hijo José Eduardo Derbez y da una recomendación a los padres.

De igual modo, señaló que su testamento ya está listo, aunque reconoció que no es un tema fácil, pues muchas veces hablar sobre los bienes puede ocasionar conflictos en la familia: “Yo creo que dejarle problemas a los que se quedan es una irresponsabilidad de los que nos vamos”, dijo.

Sin embargo, aseguró que él junto a sus hijos tienen un relación muy estable, por lo que confía que en el futuro no habrá problemas: “Aparte creo que hemos sido una familia que a pesar de que somos muy disfuncionales nos llevamos mejor que muchas familias… y que cuando me muera yo, no sea un tema la herencia”.

¿Cuál fue el consejo que Eugenio Derbez le dio a los padres separados?

Por otra parte, Eugenio Derbez también habló sobre el distanciamiento que tuvo con su hijo José Eduardo en su infancia debido a la complicada relación que mantenía con Victoria Ruffo . En este sentido, aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje a todos aquellos que están atravesando una situación similar a la que el actor pasó.

“Yo aconsejo que de verdad dejen a los niños afuera del problema porque no solamente están dañando a la par, están dañando a su propio hijo (...) Yo siento que el haber perdido contacto con mi hijo tantos años si fue doloroso tanto para José Eduardo como para mí”, expresó.