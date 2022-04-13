Chef JoséRa revela los retos que ha enfrentado en MasterChef Junior.

El chef JoséRa visitó nuestro foro de Ventaneando para hablar de los aprendizajes que le ha dejado MasterChef Junior.

Además, el querido chef adelantó que el próximo viernes se avecina un capítulo color de hormiga.

“Tocará hacer huevos de pascua con chocolate. Viene una llamada de atención, pero es muy importante saber diferenciar entre un regaño y una llamada de atención. Es distinto llamar la atención educando que gritando”, dijo el mexicano a este programa.

El querido chef JoséRa ha aprendido muchas lecciones de los concursantes, incluyendo tomar sus problemas sin tanta preocupación.

“Como adultos se nos olvida no darle tanta importancia a las cosas malas”, dijo.

Además, el querido chocolatero reveló que lo más difícil de la competencia es ver a los niños partir de la cocina más famosa de México.

“Lo más difícil es cuando se van. Los niños no se dan cuenta de que pasaron un filtro de miles de niños y son la crema y nata. Cuando se van, muchos de ellos lloran porque van a dejar de ver al amiguito”, confesó.

Y sobre la peculiar personalidad de Renée, esto reveló.

Renée es un gran personaje, ella una gran cocinera, pero le gusta decir todo lo que está sucediendo. Es una niña de gran corazón

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MasterChef Junior cambia de horario

Ahora y porque tú lo pediste, podrás disfrutar de MasterChef Junior todos los domingos en punto de las 6:00 de la tarde por nuestra señal de Azteca UNO. El chef JoséRa habla sobre el nuevo horario en Ventaneando.

“Nosotros estamos para todos los que nos ven en casa. Lo que nos pidan, nosotros lo hacemos. Hubo muchísimos mensajes en las redes sociales de que nos pasáramos al domingo y ustedes mandan: nos vamos al domingo a las 6:00 de la tarde”, dijo a este programa.

“Gracias por dejarnos entrar a su casa. Se va a poner bueno, estamos saliendo del ecuador, para llegar a la Gran Final”, concluyó.

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