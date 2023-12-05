Eugenio Derbez presentó la cuarta temporada de su reality y esto pasó

Eugenio Derbez presentó la cuarta temporada de su reality, donde comparte créditos con toda su familia.

La primera temporada nos separó y yo pensé que había cometido un error gravísimo, porque dije ‘para que me ando metiendo en esto, cuánta necesidad de andar haciendo un reality’

Eugenio, está dispuesto a invitar a Victoria Ruffo como madre de su hijo José Eduardo a este programa.

Yo sí la invito, pero sale muy cara y luego quiere el primer crédito. Bueno en esta temporada lo platicamos, de invitar a las mamás, y ya no les digo más para que la vean

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Aseguran que el formato ha llegado a sincerar a los suyos.

Cada temporada nos sirve para platicar cosas que, de repente estaban atoradas por ahí, al estar encerrados un mes, las 24 horas, salen cosas que nos han sanado tanto frente a cámara, como detrás de cámaras

Alessandra Rosaldo, ya tiene nombre para la reunión de Eugenio con sus exmujeres.

En vez ‘De Viaje con los Derbez’, es ‘De Viaje con las Ex’, ya sé, ‘De Viaje con las Derbex’. No, no, las mamás de los niños, nada más

¿Qué dicen sus hijos sobre el reality?

José Eduardo Derbez, asegura que gracias a este formato, logró recuperar a su padre.

Sí, claro, mi papá y yo hemos tenido una relación, hermosa e increíble desde la primer temporada

Vadhir Derbez, por su participación, ha tomado terapia.

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Es que imagínate, no profundizar con toda tu familia y de la nada meterte a un programa, creyéndote muy salsita, creyendo que vas a poder como con las cámaras y todo esto, y te das cuenta que hay demasiadas cosas debajo de la tierra, del agua y de todo esto, que llevamos escondiendo…

Aislinn Derbez, acaso incomoda, porque Mauricio Ochmann no acepta ir a su podcast.