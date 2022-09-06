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FOTOS | Evaluna deja al descubierto una pancita muy sospechosa, ¡en redes dicen que está embarazada!

En redes sociales corre el rumor de que Evaluna y Camilo le dará muy pronto un hermanito a Índigo, ¿será?

Por: TV Azteca

Eva Luna y Camilo felices e ilusionados..jpg
Evaluna y Marlene en un día muy especial..jpg
Eva Luna y Camilo acurrucados..jpg
Eva Luna y Camilo aventureros..jpg
Eva Luna y Camilo en blanco y negro..jpg
Evaluna trabajando con mamá..jpg
Eva Luna y Camilo muy enamorados..jpg
Evaluna en labor de parto..jpg
Eva Luna y Camilo en el mar..jpg
Evaluna con los suyos..jpg
Eva Luna y Camilo de paseo..jpg
Evaluna con su mamá..jpg
Evaluna y Marlene en acción..jpg
Evaluna y papi..jpg
Eva Luna y Camilo una pareja única..jpg
Madre de Evaluna con su yerno..jpg
Camilo y Evaluna posan muy casuales..jpg
Eva Luna en el regazo de Camilo..jpg
Evaluna el día del parto..jpg
Los piecitos de Índigo..jpg
Eva Luna y Camilo con boquita de pezcado..jpg
Camilo y Marlen felices..jpg
Marlene disfrutando de la vida..jpg
Eva Luna y Camilo posan para la cámara..jpg
Marlene muy relajada..jpg
Evaluna y papi relajados..jpg
Evaluna con la familia..jpg
Eva Luna y Camilo se dieron el sí..jpg
Eva Luna y Camilo posan felices..jpg
Eva Luna y Camilo paran la boquita..jpg
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Marlene muy relajada..jpg
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Eva Luna y Camilo posan felices..jpg
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