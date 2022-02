FOTOS | La tradición familiar de los Montaner que dejó traumada a Evaluna.

La esposa del cantante Camilo Echeverry contó a sus seguidores que sus papás dejaron de hacer una tradición familiar por respeto a ella.

Una de las parejas más mediáticas del momento es la que conforman el cantautor Camilo Echeverry y la actriz Evaluna Montaner , quienes se encuentran esperando a su primer bebé, Índigo.

Durante un episodio de su podcast, la hija del cantante Ricardo Montaner indicó que salvará a su hijo de una tradición familiar que le resulta ‘desagradable’ y traumática, incluso contó que en su momento fue víctima junto a sus hermanos de este suceso.

La esposa de Camilo reveló que detesta que durante el festejo de los cumpleaños se les embarre de pastel a los homenajeados, situación que sus padres dejaron de hacer por respeto a la actriz, quien veía este hecho como una humillación.

“Eso de poner tu cara en el pastel cuando te cantan ‘Happy Birthday’, lo odio, no me gusta. Me asusta, es traumático, me hace sentir claustrofobia, es como que no puedo respirar.

Era una tradición familiar que odiaba, pero lo dejaron de hacer por respeto hacia mí. Espero que jamás vuelva a pasar. Espero que a mi hijo no le guste eso”, puntualizó.