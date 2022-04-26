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FOTOS | ¿Evelyn Guijarro es la mejor atleta de Exatlón All Star?

Ricardo Casares, conductor de Venga la Alegría, ¡dijo que “Snipper” era la mejor atleta de Exatlón All Star... ¡Aunque él le va a los rojos!

Por: TV Azteca

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