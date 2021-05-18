La exesposa del actor Alex Ibarra, Mar Milla, está en el ojo de la polémica, pues estaría en una relación con un futbolista que es casado y fue acusado de golpeador.

Sí, la modelo, de acuerdo a medios nacionales, tendría un romance con el ecuatoriano Renato Ibarra, jugador del América que actualmente milita en el Atlas.

La violencia hacia las mujeres que están embarazadas

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Mar Milla levantó la voz en contra de Alex Ibarra

Fue hace unas semanas, cuando Mar Milla en entrevista con Ventaneando, reveló que el actor no le permite ver a sus hijos.

"Llevo casi cinco meses sin ver a mis hijos, solo los pude ver un día una hora y ya, yo he tratado de llegar a un acuerdo con Alejandro que si me los presta. Ya el ocho de febrero que ya está cerca, es el cumpleaños de Sofía y no quiere que esté con mis hijos", expresó para nuestros micrófonos.

En este momento, la modelo y el histrión tienen tres años separados después de una relación de más de 12 años, aunque seguían viviendo en la misma casa.

"Nosotros estuvimos juntos doce años, nos separamos hace casi tres por diferencias, pero seguíamos viviendo en la misma casa, porque no contaba con algún departamento para los niños. No se quería hacer cargo, como un hombre se tiene que hacer cargo. Siempre vivimos juntos mucho tiempo, pero nunca nos casamos", añadió.

La versión que inundó las redes sociales no ha sido confirmada o negada por Mar Milla; no obstante, sería un nuevo motivo para no poder ver a sus hijos.

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