Exatlón México | Batalla por La Medalla | La medalla individual que puede salvar una semana más en la novena temporada
Doce hombres, una medalla y la posibilidad de seguir una semana más en Exatlón México.
La emoción se dispara en Exatlón México con la intensa Batalla por la Medalla, donde 12 hombres saltan a la pista para pelear la presea individual que no solo representa un triunfo personal, sino también la oportunidad clave de asegurar una semana más dentro de la novena temporada, ya que con el Duelo de Eliminación a la vuelta de la esquina.
