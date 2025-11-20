Lis Vega se intriga con el Huevo de Oro de La Granja VIP: ¿beneficio o incomodidad?

El equipo de Lis Vega se quedó con el codiciado Huevo de Oro de La Granja VIP , una herramienta que llega con beneficios, poderes y también con una enorme responsabilidad... ¡todavía no se abre, pero eso no impidió que los granjeros comenzaran a especular con su intrigante contenido!

¿Qué podría haber dentro del Huevo de Oro de La Granja VIP?

Aunque el equipo de Lis Vega se puso muy feliz por obtener el poder del Huevo Dorado y no paró de verlo a lo largo de este miércoles 19 de noviembre con cara de ambición, los granjeros comenzaron a preocuparse con la idea de que en lugar de un beneficio aparezca un desafío que empeore el clima entre los granjeros.

"Tiene que ser algo muy pasado de lanza, algo que incomode al que lo va a usar (...) eso es lo que siento", consideró Eleazar Gómez para sorpresa de Lis Vega , quien simplemente no pudo hacerse a la idea de que algo así ocurra.

"¡Gracias, Eleazar, qué amable de tu parte!", dijo Lis de forma socarrona, mientras que otro de los granjeros se animó a bromear con la posibilidad de que dentro del Huevo de Oro esté el mensaje de que "todos están nominados"... ¡qué nervios!

Ahora se está llevando a cabo la Asamblea en La Granja VIP con Alfredo Adame como una de las celebridades con más nominaciones... ¡su pleito con La Bea no pasó desapercibido para nadie!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: