uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Programa Completo | Contra reloj Femenil y premio colosal en una competencia intensa que cambia el rumbo de la novena temporada

Una medalla clave y un premio colosal sacuden Exatlón México.

La competencia se intensifica en Exatlón México con la recuperación de las victorias parte de los Azules, la presión de la contra reloj por una medalla decisiva y un premio colosal que incluye una experiencia musical con David Guetta. El episodio deja emociones, estrategia y motivación rumbo a la recta final.

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo