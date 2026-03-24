Exatlón México | Programa Completo | Contra reloj Femenil y premio colosal en una competencia intensa que cambia el rumbo de la novena temporada
Una medalla clave y un premio colosal sacuden Exatlón México.
La competencia se intensifica en Exatlón México con la recuperación de las victorias parte de los Azules, la presión de la contra reloj por una medalla decisiva y un premio colosal que incluye una experiencia musical con David Guetta. El episodio deja emociones, estrategia y motivación rumbo a la recta final.