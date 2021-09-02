Exatlón: Estas son las cosas que no sabías de Alan Mendoza.

Alan Mendoza es uno de los grandes atletas que forman parte de la quinta temporada de Exatlón México. Desde su llegada, formó parte del equipo de los Guardianes, pero ahora te contamos un poco sobre este deportista que ha sorprendido a los millones de televidentes.

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Este impresionante joven es futbolista profesional, jugó en clubes como Pumas, Necaxa, FC Juárez, entre otros, y ahora puso en pausa su carrera como jugador para estar en las playas más desafiantes y fuertes, las de Exatlón México.

El deportista nació un 28 de septiembre de 1993, actualmente tiene 27 años y es originario de Colima y juega como defensa lateral izquierdo.

En el 2016 fue parte del club Necaxa, pero entre ese mismo año y el 2017 jugó en el equipo Dorados de Sinaloa. Sin embargo, el participante de Exatlón México se cambió al Celaya FC en 2019 y 2020. Posteriormente ingresó a los Pumas y al FC Juárez.

Alan Mendoza de Exatlón México mide 1.74 metros y pesa 73 kilos, tiene grandes cualidades que lo colocan como uno de los favoritos para llegar a la gran final en esta quinta temporada.

La vida sentimental de Alan Mendoza

Por el momento no se sabe si el futbolista que ahora está en Exatlón México tiene una relación sentimental, pero en su cuenta oficial de Instagram tiene fotos con una mujer llamada Mizh Guadarrama con quien intercambiaba amorosos mensajes; sin embargo, las imágenes datan del 2015, por lo que no se sabe la situación sentimental actual del atleta.

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Sin duda, sería una gran motivación para poder demostrar su talento y seguir avanzando semana a semana en Exatlón México.

