Exatlón: Alan se convierte en el ganador del Juego por la Fama.

El tercer Juego por la Fama sacó lo mejor de tus atletas favoritos, quienes dejaron el corazón en el circuito para ver sus rostros en todas las redes sociales de nuestro programa Exatlón.

La rama femenil se engalanó con Duggan, Macky y Tanya, quienes se enfrentaron cara a cara para ganar su pase a la final.

Tanya se convirtió en la campeona del exigente duelo, esperando a su rival para enfrentarlo en la final mixta.

Alan, Daniel y David se batieron el Juego por la Fama rama varonil, donde solo uno ganó la oportunidad de competir contra Tanya.

Alan Mendoza se convirtió en el afortunado atleta que enfrentó a Tanya en la final mixta de esta noche; sin embargo, fue el mismo michoacano quien ganó el enfrentamiento.

El futbolista se dijo dichoso por ganar uno de los duelos más exigentes de la edición Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

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El Juego por la Fama deja divertidos memes por parte de los fanáticos

Los fanáticos se unieron a la conversación con el hashtag #BatallaEnExatlón, donde crearon divertidos memes sobre sus atletas favoritos.

El regaño de Macky González a Jonathan no pasó desapercibido entre los usuarios de las redes sociales, además el épico festejo de Koke imitando a Evelyn Guijarro se volvió tendencia.

Otros internautas también destacaron la rapidez y buena puntería de Tony González, quien se mantuvo invicto a lo largo de la contienda.

El basquetbolista, recién llegado a las tierras y playas de Exatlón, regaló trepidantes duelos que sorprendieron a los televidentes en casa.

El carisma de Ximena Duggan también arrasó en los memes de esta noche, ya que la querida baterista enamoró a los internautas con sus habilidades deportivas y sonrisa.

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Yo viendo a Macky regañar a Ernesto // yo viendo a Macky regañar a Jona#BatallaEnExatlon pic.twitter.com/MvKaE1ZdYk — nevere (@aunquenoyy) September 2, 2021

Omg al parecer los duelos de Koke vs Antonio van a estar muy buenos#BatallaEnExatlón pic.twitter.com/2VxgUe0Mp8 — kiwi ✩ (@dulcvenganza) September 2, 2021

El nuevo le acaba de ganar a Koke#BatallaEnExatlón pic.twitter.com/XRwK5mnCzN — Sniper (@Andyy_Crazymoon) September 2, 2021

#BatallaEnExatlón

¡Mi amor por Duggan quema como la intensidad de mil soles! 🌞 pic.twitter.com/ndV4DQnY3c — Neith 🐪 (@fac_Neith) September 2, 2021