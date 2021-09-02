Exatlón: ¿Quién es Paulina Martínez, nuevo refuerzo de Guardianes?

Las tierras de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores abrieron sus puertas para recibir a una nueva energía en el equipo rojo. Nuestra máxima autoridad Antonio Rosique anunció la llegada de una poderosa mujer a las playas más exigentes de la pantalla chica.

Se trata de Paulina Martínez Claro, una joven practicante de judo que fue campeona panamericana juvenil en 2019, se convirtió ocho veces campeona en la olimpiada nacional y también es multimedallista de copas panamericanas senior.

La joven, de 22 años, fue recibida entre el aplauso emocionado de sus compañeros Guardianes y sus rivales Conquistadores.

Es originaria de Guadalajara, Jalisco, lugar que la ha visto convertirse en campeona a lo largo de su carrera deportiva.

La tapatía también se encuentra estudiando la licenciatura en derecho en la Universidad Anáhuac México, según subraya una leyenda en su cuenta oficial de Instagram.

Paulina cuenta con un poco más de 6 mil seguidores en Instagram, donde comparte fotos de sus entrenamientos, competencias deportivas y viajes a la playa.

La atleta especializada en judo llega a las tierras más demandantes de la televisión para alcanzar la gloria. Paulina Martínez promete ganar múltiples carreras para mostrar su eficacia en las tierras y playas más trepidantes de la televisión mexicana.

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Nuevos caballeros llegaron a instalarse en las tierras de Exatlón

Paulina no fue la única atleta que llegó a pelear por un sólido lugar en la competencia más exigente Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

Y es que, la noche de ayer, Antonio Rosique anunció la llegada de los atletas Ricardo Arreola ‘El Loco’ y Antonio González. El primero tiene 41 años y es experto en las artes marciales mixtas, mientras que el segundo tiene 24 años y se especializa en el baloncesto.

Nuevas energías están listas para conquistar Exatlón: Guardianes vs Conquistadores, donde todos los participantes buscan demostrar sus habilidades deportivas y así acercarse a la Gran Final. Únete a la conversación con el hashtag #BatallaEnExatlón y cuéntanos tu opinión sobre los nuevos refuerzos de nuestro reality show.

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