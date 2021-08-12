ALEX ALPUCHE
Guardianes | Exatlón
Edad: 21 años.
Fecha de Nacimiento: 6 de Enero 2000.
- Yucatán.
Disciplina: Karate
- Seleccionado Nacional desde 2017.
- 9 medallas en Selectivos Estatales 2012 a 2019.
- Dos Veces Medallista de oro en competencias Nacionales 2015 y 2017.
- Doble medallista de plata en olimpiadas Nacionales 2012, 2013.
- Medallista de bronce en Panamericanos 2017.
- Medalla de Oro en Universidad Nacional 2019.
- Premio al Novato del año 2019 Universidad.
- Primer lugar en el Ranking Nacional de Shito Ryu.
- Premio al Atleta Reconocido del año por la Federación de Karate de México 2018 y 2019.
Alex fue eliminado en la semana cinco del Exatlón.
ALEX ALPUCHE