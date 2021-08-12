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Exatlón México 2024
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ALEX ALPUCHE

Guardianes | Exatlón

ALEX ELIMINADO gris.

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Edad: 21 años.

Fecha de Nacimiento: 6 de Enero 2000.

- Yucatán.

Disciplina: Karate

  • Seleccionado Nacional desde 2017.
  • 9 medallas en Selectivos Estatales 2012 a 2019.
  • Dos Veces Medallista de oro en competencias Nacionales 2015 y 2017.
  • Doble medallista de plata en olimpiadas Nacionales 2012, 2013.
  • Medallista de bronce en Panamericanos 2017.
  • Medalla de Oro en Universidad Nacional 2019.
  • Premio al Novato del año 2019 Universidad.
  • Primer lugar en el Ranking Nacional de Shito Ryu.
  • Premio al Atleta Reconocido del año por la Federación de Karate de México 2018 y 2019.

Alex fue eliminado en la semana cinco del Exatlón.

ALEX ALPUCHE

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