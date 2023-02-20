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FOTOS | Resumen por Villa 360 del Exatlón All Star 20 febrero 2023.

La batalla por Villa 360 fue conquistada por los azules. Aunque los rojos quisieron defender los celestes fueron dominantes en el marcador de Exatlón All Star.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Llega el duelo por los exapoints y los rojos van por ellos.jpg
2 Los azules no han ganado exapoints en Exatlón All Star y pelearán por obtenerlos.jpg
3 Playmaker abre el circuito de Fuerza Centrífuga.jpg
4 Pato sale a toda velocidad listo para abrir el marcador.jpg
5 Keno le gana a Capitán Araujo y es primer punto azul.jpg
6 Luego de salvarse de la eliminación, Valery sale con todas las ganas a la pista.jpg
7 Pero Mati vienen dominando y entrega el primer punto rojo.jpg
8 Lino quiere demostrar que aún tiene mucho por dar.jpg
9 El marcador de coloa dos a uno a favor de los azules.jpg
10 Sniper ha jugado bastante bien en la temporada de Exatlón All Star.jpg
11 Dynamom entrega punto y demuestra que es una de las rojas fuertes de su equipo.jpg
12 Súper Nova Titánica sale a demostrar su tiro de poder y sube el marcador.jpg
13 Liliana sale con toda la energía y empata el marcador tres a tres.jpg
14 La batalla se va relevos y se enfrentan Koke y Liliana contra Mati y Heliud.jpg
15 Los rojos se llevan los cinco mil exapoints del Exatlón All Star.jpg
16 Aquí inicia la Batalla por la Villa 360.jpg
17 Black Panther se hace acreedor a la playera dorada.jpg
18 Black Charro entrega el primer punto rojo.jpg
19 Nataly lo ha hecho muy bien en línea de tiro.jpg
20 Pero Triple Jumper anota el primer punto a su equipo.jpg
21 El dos veces olímpico quiere darle pelea a Andrés.jpg
22 El chongo prehistórico toma gran ventaja en la carrera.jpg
23 Valery y Black se enfrentan en la pista. La azul hace tiro perfecto y se lleva el punto.jpg
24 En el duelo de Keno y Heliud, playmaker demuestra su potencia en la carrera.jpg
25 Keno celebra su punto al equipo.jpg
26 Azules siguen ganando ventaja con el quinto punto de Evelyn.jpg
27 Los rojos llevan solo un punto y Pato quiere remontar.jpg
28 Pero es La Bestia quien entrega el punto de la victoria.jpg
29 Azules les hacen bolita a David por la emoción.jpg
30 La Villa 360 es para los azules.jpg
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1 Llega el duelo por los exapoints y los rojos van por ellos.jpg
2 Los azules no han ganado exapoints en Exatlón All Star y pelearán por obtenerlos.jpg
3 Playmaker abre el circuito de Fuerza Centrífuga.jpg
4 Pato sale a toda velocidad listo para abrir el marcador.jpg
5 Keno le gana a Capitán Araujo y es primer punto azul.jpg
6 Luego de salvarse de la eliminación, Valery sale con todas las ganas a la pista.jpg
7 Pero Mati vienen dominando y entrega el primer punto rojo.jpg
8 Lino quiere demostrar que aún tiene mucho por dar.jpg
9 El marcador de coloa dos a uno a favor de los azules.jpg
10 Sniper ha jugado bastante bien en la temporada de Exatlón All Star.jpg
11 Dynamom entrega punto y demuestra que es una de las rojas fuertes de su equipo.jpg
12 Súper Nova Titánica sale a demostrar su tiro de poder y sube el marcador.jpg
13 Liliana sale con toda la energía y empata el marcador tres a tres.jpg
14 La batalla se va relevos y se enfrentan Koke y Liliana contra Mati y Heliud.jpg
15 Los rojos se llevan los cinco mil exapoints del Exatlón All Star.jpg
16 Aquí inicia la Batalla por la Villa 360.jpg
17 Black Panther se hace acreedor a la playera dorada.jpg
18 Black Charro entrega el primer punto rojo.jpg
19 Nataly lo ha hecho muy bien en línea de tiro.jpg
20 Pero Triple Jumper anota el primer punto a su equipo.jpg
21 El dos veces olímpico quiere darle pelea a Andrés.jpg
22 El chongo prehistórico toma gran ventaja en la carrera.jpg
23 Valery y Black se enfrentan en la pista. La azul hace tiro perfecto y se lleva el punto.jpg
24 En el duelo de Keno y Heliud, playmaker demuestra su potencia en la carrera.jpg
25 Keno celebra su punto al equipo.jpg
26 Azules siguen ganando ventaja con el quinto punto de Evelyn.jpg
27 Los rojos llevan solo un punto y Pato quiere remontar.jpg
28 Pero es La Bestia quien entrega el punto de la victoria.jpg
29 Azules les hacen bolita a David por la emoción.jpg
30 La Villa 360 es para los azules.jpg
1 Llega el duelo por los exapoints y los rojos van por ellos.jpg
2 Los azules no han ganado exapoints en Exatlón All Star y pelearán por obtenerlos.jpg
3 Playmaker abre el circuito de Fuerza Centrífuga.jpg
4 Pato sale a toda velocidad listo para abrir el marcador.jpg
5 Keno le gana a Capitán Araujo y es primer punto azul.jpg
6 Luego de salvarse de la eliminación, Valery sale con todas las ganas a la pista.jpg
7 Pero Mati vienen dominando y entrega el primer punto rojo.jpg
8 Lino quiere demostrar que aún tiene mucho por dar.jpg
9 El marcador de coloa dos a uno a favor de los azules.jpg
10 Sniper ha jugado bastante bien en la temporada de Exatlón All Star.jpg
11 Dynamom entrega punto y demuestra que es una de las rojas fuertes de su equipo.jpg
12 Súper Nova Titánica sale a demostrar su tiro de poder y sube el marcador.jpg
13 Liliana sale con toda la energía y empata el marcador tres a tres.jpg
14 La batalla se va relevos y se enfrentan Koke y Liliana contra Mati y Heliud.jpg
15 Los rojos se llevan los cinco mil exapoints del Exatlón All Star.jpg
16 Aquí inicia la Batalla por la Villa 360.jpg
17 Black Panther se hace acreedor a la playera dorada.jpg
18 Black Charro entrega el primer punto rojo.jpg
19 Nataly lo ha hecho muy bien en línea de tiro.jpg
20 Pero Triple Jumper anota el primer punto a su equipo.jpg
21 El dos veces olímpico quiere darle pelea a Andrés.jpg
22 El chongo prehistórico toma gran ventaja en la carrera.jpg
23 Valery y Black se enfrentan en la pista. La azul hace tiro perfecto y se lleva el punto.jpg
24 En el duelo de Keno y Heliud, playmaker demuestra su potencia en la carrera.jpg
25 Keno celebra su punto al equipo.jpg
26 Azules siguen ganando ventaja con el quinto punto de Evelyn.jpg
27 Los rojos llevan solo un punto y Pato quiere remontar.jpg
28 Pero es La Bestia quien entrega el punto de la victoria.jpg
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