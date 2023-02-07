JOSUÉ MENÉNDEZ | Red Dragon



32 años

Veracruz

Lanzamiento de Jabalina

Motivación

PARTICIPÓ EN LA 6.ª TEMPORADA DE EXATLÓN MÉXICO



Nació en Veracruz y tiene 32 años de edad.

Josué siempre fue amante de los deportes y desde su juventud su rigor lo llevó a practicar varias disciplinas hasta que descubrió su verdadera pasión, el lanzamiento de jabalina.

El deportista ha llegado a marcar la historia del deporte logrando ser Tricampeón nacional en su disciplina y también ha ganado varias competencias en el extranjero.

Josué quiere aportar a Exatlón, motivación, confianza, energía y sobre todo las ganas de mejorar como persona y atleta; llevando siempre el mensaje a los niños y jóvenes que el futuro de cada persona se construye a base de esfuerzo y que cada meta que tenga en la vida es posible.

Asegura que liderará su equipo ya que siempre se ha considerado como una guía para las demás personas y quiere motivar a sus compañeros a que lo sigan, al camino de la excelencia.

Participó en la sexta temporada de Exatlón México y llegó hasta la penúltima semana de la competencia.