Nataly Gutiérrez
Exatlón All Star
NATALY GUTIÉRREZ | Dynamom
- 32 años
- Jalisco
- Básquetbol
- Agilidad
PARTICIPÓ EN LA 5.ª TEMPORADA DE EXATLÓN MÉXICO
PARTICIPÓ EN LA 1.ª TEMPORADA DE ALL STAR
Nataly Gutiérrez tiene 30 años de edad es originaria de Jalisco y es basquetbolista profesional y ha representado a México en diversas competencias. La basquetbolista estuvo en la liga juvenil de 2004 a 2010; fue seleccionada nacional sub 17 también fue parte de la Liga profesional de 2016 a 2020. Ha traído medallas de plata y bronce.