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Exatlón México 2024
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Nataly Gutiérrez

Exatlón All Star

Nataly Gutiérrez, Exatlón All Star

Escrito por: Redacción Azteca UNO

NATALY GUTIÉRREZ | Dynamom

  • 32 años
  • Jalisco
  • Básquetbol 
  • Agilidad 

PARTICIPÓ EN LA 5.ª TEMPORADA DE EXATLÓN MÉXICO

PARTICIPÓ EN LA 1.ª TEMPORADA DE ALL STAR

Nataly Gutiérrez tiene 30 años de edad es originaria de Jalisco y es basquetbolista profesional y ha representado a México en diversas competencias. La basquetbolista estuvo en la liga juvenil de 2004 a 2010; fue seleccionada nacional sub 17 también fue parte de la Liga profesional de 2016 a 2020. Ha traído medallas de plata y bronce.

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