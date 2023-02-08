Valery Carranza
Exatlón All Star
VALERY CARRANZA | Touchdown Baby
- 27 años
- Coahuila
- Fútbol bandera
- Versatilidad
PARTICIPÓ EN LA 4.ª TEMPORADA DE EXATLÓN MÉXICO
Valery Carranza es originaria de Coahuila, tiene 27 años y su deporte es el tochito, inició su carrera como deportista en la universidad y fue demostrando su valentía y su destreza para el deporte en esa misma época. Cuando fue aceptada para participar en Exatlón México demostró que tenía todo lo necesario para competir en esta temporada en la que participaron estrellas del reality como Ernesto Cázares, Mati Álvarez y Heliud Pulido.