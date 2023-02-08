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Exatlón México 2024
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Valery Carranza

Exatlón All Star

Exatlón All Star Valery Carranza

Escrito por: Redacción Azteca UNO

VALERY CARRANZA | Touchdown Baby

  • 27 años
  • Coahuila 
  • Fútbol bandera 
  • Versatilidad

PARTICIPÓ EN LA 4.ª TEMPORADA DE EXATLÓN MÉXICO

Valery Carranza es originaria de Coahuila, tiene 27 años y su deporte es el tochito, inició su carrera como deportista en la universidad y fue demostrando su valentía y su destreza para el deporte en esa misma época. Cuando fue aceptada para participar en Exatlón México demostró que tenía todo lo necesario para competir en esta temporada en la que participaron estrellas del reality como Ernesto Cázares, Mati Álvarez y Heliud Pulido.

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