VALERY CARRANZA | Touchdown Baby



27 años

Coahuila

Fútbol bandera

Versatilidad

PARTICIPÓ EN LA 4.ª TEMPORADA DE EXATLÓN MÉXICO

Valery Carranza es originaria de Coahuila, tiene 27 años y su deporte es el tochito, inició su carrera como deportista en la universidad y fue demostrando su valentía y su destreza para el deporte en esa misma época. Cuando fue aceptada para participar en Exatlón México demostró que tenía todo lo necesario para competir en esta temporada en la que participaron estrellas del reality como Ernesto Cázares, Mati Álvarez y Heliud Pulido.