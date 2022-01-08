Exatlón: Fans festejan el cumpleaños de Yusef con memes.

Yusef cumple 30 años de edad este 7 de enero de 2022 y celebra su cumpleaños compitiendo arduamente en los circuitos más demandantes de las playas y tierras de Exatlón. Este hecho dejó grandes y memorables memes en Twitter.

Así andamos los pitufos después de ver qué Yuss ganó la primer carrera:



RUGIENDO CON YUS

THE BEAST MEDAL#ContraLaEliminacion pic.twitter.com/LTU09CXUSd — M i t . (@Tournesolpitufa) January 8, 2022

El León Libanés cumple un año más de vida en compañía de todos los participantes de nuestro reality show deportivo, donde ha demostrado todas sus habilidades físicas.

“No me gustaría perder a nadie en el día de mi cumpleaños” WEYY, basta, soy lagrimas 😭



RUGIENDO CON YUS



THE BEAST MEDAL#ContraLaEliminación pic.twitter.com/INeQnWN26n — Jesús | JIAYOU WUSHU (@JessDiamandis) January 8, 2022

El practicante de judo, originario de Jalisco, dijo que este cumpleaños será único en su vida por estar en la competencia y para él cumplir 30 años significa una gran responsabilidad porque es cuando se deja de "ser niño" y se entra en una faceta más madura de la vida.

Te puede interesar: Aristeo Cázares comparte cómo se prepara para Exatlón: ALL STAR.

Yusef festejó sus 30 años con una carta

Yusef festejó sus 30 años con una carta para sí mismo, además el atleta confesó que esta vez sí gozó y disfrutó mucho de su cumpleaños compitiendo en las playas y tierras más demandantes, pues en años anteriores no solía hacerlo porque se sentía solo y le daba mucha vergüenza, así que ponía mil pretextos para finalmente no festejar.

el "no me gustaría perder a nadie en el día de muy cumpleaños" me llegó al corazón, la producción nos está haciendo sufrir #ContraLaEliminación

RUGIENDO CON YUS

THE BEAST MEDAL pic.twitter.com/7LjlsHTd4O — maría (@ilubsol) January 8, 2022

"Yo solía no celebrar mi cumpleaños porque aunque soy una persona sumamente social y extrovertida, muy en el fondo me sentía muy solo, no sabía a quién invitar... nos vamos a poner más viejos cada año y no lo puedes evitar", expresó el atleta en Exatlón.

Me dicen "Wey ya tienes que superar al dream team azul" pero yo no puedo, pa ser sincera yo ni quiero



RUGIENDO CON YUS #ContraLaEliminacion pic.twitter.com/8hkDJKnUYK — M i t . (@Tournesolpitufa) January 8, 2022

Llegando a apoyar a los azules, en especial a Yusef y a David, dos pilares del equipo azul



RUGIENDO CON YUS



THE BEAST MEDAL#ContraLaEliminación pic.twitter.com/Jup1a1ub5h — Jesús | JIAYOU WUSHU (@JessDiamandis) January 8, 2022

También podría interesarte: Estos son los mejores memes que dejó la pasarela de moda en Exatlón.

