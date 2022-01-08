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Exatlón: Fans festejan el cumpleaños de Yusef con memes.

Yusef Farah cumple 30 años de edad y festeja compitiendo en los circuitos de las playas y tierras más demandantes de Exatlón.

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Escrito por: Fabiola Hinojosa | Digital Drive

Yusef cumple 30 años de edad este 7 de enero de 2022 y celebra su cumpleaños compitiendo arduamente en los circuitos más demandantes de las playas y tierras de Exatlón. Este hecho dejó grandes y memorables memes en Twitter.

El León Libanés cumple un año más de vida en compañía de todos los participantes de nuestro reality show deportivo, donde ha demostrado todas sus habilidades físicas.

El practicante de judo, originario de Jalisco, dijo que este cumpleaños será único en su vida por estar en la competencia y para él cumplir 30 años significa una gran responsabilidad porque es cuando se deja de "ser niño" y se entra en una faceta más madura de la vida.

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Yusef festejó sus 30 años con una carta

Yusef festejó sus 30 años con una carta para sí mismo, además el atleta confesó que esta vez sí gozó y disfrutó mucho de su cumpleaños compitiendo en las playas y tierras más demandantes, pues en años anteriores no solía hacerlo porque se sentía solo y le daba mucha vergüenza, así que ponía mil pretextos para finalmente no festejar.

"Yo solía no celebrar mi cumpleaños porque aunque soy una persona sumamente social y extrovertida, muy en el fondo me sentía muy solo, no sabía a quién invitar... nos vamos a poner más viejos cada año y no lo puedes evitar", expresó el atleta en Exatlón.

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