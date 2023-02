Exatlón All Star: El polémico comentario de Andrés que causó controversia.

La tensión en el Exatlón All Star ha comenzado a sentirse, principalmente en el equipo azul que ha visto partir a dos de sus atletas, Dan Noyola y Natali, situación que los pone en un gran predicamento con respecto al equipo rojo que tiene más integrantes.

Programa 20 febrero 2023 | Duelo por la Villa 360 Exatlón All Star.

La competencia más colosal de la historia se ha caracterizado por poner a prueba la resistencia física y mental de los atletas, quienes en ocasiones no canalizan de la mejor manera sus emociones y realizan controvertidos comentarios que dejan mucho que desear.

¿Andrés Fierro ha tenido actitudes antideportivas?

Andrés Fierro es uno de los atletas azules más destacados de la presente temporada del Exatlón All Star, no por nada es el actual monarca de la sexta edición; sin embargo, algunos de sus comentarios no lo han dejado bien parado entre los fanáticos del reality deportivo.

Nadie duda de la fortaleza del atleta azul; no obstante, en este arranque de temporada no lo hemos visto en su mejor versión, incluso ha hecho comentarios antideportivos que no han caído nada bien entre los fans.

¿Qué dijo Andrés Fierro?

Luego de perder a dos atletas, los azules lograron ponerse las pilas y se adueñaron de la Villa 360, por lo que contarán con todas las comodidades durante esta semana; sin embargo, llamó la atención el consejo que Fogel recibió de Andrés al no poder derrotar a su rival.

Al llegar al banquillo de los celestes, Andrés Fierro le dijo a Fogel que en caso de que los objetos se enreden con los proyectiles de los rojos, lo mejor es no separarlos al momento, sino tomarlos y aventarlos para que sea más difícil que los rojos los encuentren.

¡𝑨𝒛𝒖𝒍𝒆𝒔 inician la semana con una gran victoria! 💥🔵🏡 ¡𝑳𝒂 𝑽𝒊𝒍𝒍𝒂 𝟑𝟔𝟎º se pinta de Azul!#VillaAllStar pic.twitter.com/mP30fmpUoP — Exatlón México (@ExatlonMx) February 21, 2023

“Si te tumbaron tu boleadora y está en la del rojo, tú llévatela. No te pongas a desatorarla ahí. Llévatela y si puede hacerle así, que salga volando, pues que salga volando”, sentenció ‘Velociraptor’.

¿Cómo reaccionaron los fans del Exatlón All Star? Sus palabras no cayeron nada bien entre los fans del Exatlón All Star, quienes aseguraron que Andrés no es un leal competidor y solo busca sacar ventaja de la forma que sea, sobre todo ahora que su desempeño no ha sido el mejor.

