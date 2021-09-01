ANTONIO GONZÁLEZ
Guardianes | Exatlón
Edad: 24 años.
Fecha de Nacimiento: 24 de abril 1997.
- Colima.
Disciplina: Baloncesto.
- Campeón nacional de liga universitaria.
- Fue eliminado de Exatlón en la semana 23.
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Edad: 24 años.
Fecha de Nacimiento: 24 de abril 1997.
- Colima.
Disciplina: Baloncesto.
- Campeón nacional de liga universitaria.
- Fue eliminado de Exatlón en la semana 23.
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