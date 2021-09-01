Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

ANTONIO GONZÁLEZ

Guardianes | Exatlón

EXATLÓN ANTONIO GRIS

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Edad: 24 años.

Fecha de Nacimiento: 24 de abril 1997.

- Colima.

Disciplina: Baloncesto.

- Campeón nacional de liga universitaria.

- Fue eliminado de Exatlón en la semana 23.

Galerías y Notas Azteca UNO