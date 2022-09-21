Exatlón: Querida atleta presume el nacimiento de su bebé. (VIDEO)

A lo largo de las seis temporadas de Exatlón México que hemos vivido en los últimos años, hemos tenido la oportunidad de ver a docenas de atletas entregarlo todo en los circuitos más demandantes de la televisión mexicana.

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Luego de sus grandes actuaciones en las playas de República Dominicana, muchos deportistas se ganaron el cariño de los millones de fans de Exatlón México, por lo que constantemente comparten su vida en las redes sociales.

Una de las más queridas y que más comparte su día a día con sus fans es la gimnasta Linda Soltero, quien fue una de las estrellas de la segunda temporada de Exatlón México con el equipo de los contendientes.

Linda Soltero presume el nacimiento de su bebé.

La atleta fue la segunda eliminada de Exatlón México, pero siempre se mantuvo muy al pendiente de sus compañeros con los que en repetidas ocasiones ha compartido fotos de los momentos que han pasado juntos.

Una de las partes más importantes en la vida de Linda Soltero es su pareja, Oliver Infante y su hermoso hijo Eliath, quien se ha convertido en uno de los motores más importantes de su vida y con quien recientemente ha compartido un hermoso momento.

Por medio de sus redes sociales, Linda Soltero compartió un momento muy emotivo con su hijo, pues compartió con sus miles de fans las primeras fotos que le tomó a su bebé, en donde se puede ver al pequeño en una canasta completamente dormido, mientras le sacan unas fotografías.

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Sin duda, uno de los momentos más emotivos en la vida de una madre, pues son los primeros recuerdos que va a tener sobre su pequeño y que la gimnasta tomó la decisión de compartirlas con sus miles de fans.

