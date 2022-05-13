Exatlón: Aristeo Cázares revela cómo es enamorarse en un reality.

El podcast De lo que UNO se entera, locutado por Chicken Muñoz, continúa dándonos las mejores exclusivas sobre varios invitados de programas del momento.

En el reciente capítulo del podcast, Aristeo Cázares, William Valdés, Paola Preciado y Dennis Arana rompieron el silencio respecto a los mejores momentos que vivieron en sus respectivos reality shows.

Los participantes se enfrentaron a una divertida dinámica en la que tuvieron que sacar pelotitas y contestar preguntas.

Aristeo Cázares sacó la temida pelotita roja, por lo que tuvo que responder una pregunta relacionada a su vida amorosa.

"La preguna es muy simple... ¿te puedes enamorar dentro de un reality show?", preguntó Chicken al ganador de la segunda temporada de Exatlón.

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Aristeo Cázares habla de sus romances en Exatlón

Ante la pregunta de Chicken Muñoz, Aristeo Cázares no pudo evitar ponerse nervioso y contestar con la frase "claro que sí, claro que sí", haciendo referencia a sus romances de Exatlón.

El veracruzano confirmó que ha tenido dos amores en Exatlón, incluyendo uno en la cuarta temporada. Recuérdese que en su momento, el atleta reveló su relación sentimental con Carolina Mendoza, romance que llegó a su final tan solo algunos meses después.

Otra de las atletas que ha sido relacionada sentimentalmente con Aris es Mariana Ugalde, aunque todo indica que fue solo un amor pasajero.

"No vayas a decir alguna cosa que no se pueda decir, estoy procesándolo porque mira...", expresó con nervios el también conocido como Red Lion ante las preguntas de Chicken.

"¿Cuántas conquistas ha tenido Aristeo Cázares en Exatlón?", fue otra de las preguntas hechas en El podcast De lo que UNO se entera, aunque el veracruzano se negó a revelar si existe algo más que una simple amistad con La Bebeshita.

"Eso ya no iba dentro del comentario... me hiciste padecerla, la verdad", continuó el también exparticipante de MasterChef Celebrity.

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