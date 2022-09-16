Exatlón: Ellos son los atletas confirmados hasta el momento.

La nueva temporada del Exatlón México dará inicio el próximo lunes 3 de octubre y con ella una nueva generación de atletas llegará al reality deportivo más demandante de la historia, así como nuevas dinámicas y circuitos que nos harán vibrar y nos pondrán los pelos de punta.

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A escasos días de que regrese el Exatlón México a nuestras pantallas, Antonio Rosique visitó el foro de Venga La Alegría para revelar algunos detalles sobre la nueva temporada.

“Estamos en la cuenta regresiva, 3 de octubre, 7:30 de la noche por Azteca UNO, el gran inicio de la nueva temporada del Exatlón, vamos con nuevos valores”, declaró.

Rosique también habló de los jóvenes que desean mostrar su talento en Exatlón México, tal y como ha sucedido en las últimas temporadas con las leyendas que nos regaló el reality.

“Vamos a tener una temporada de evolución, vamos por el sexto año y siempre los ciclos de 5 años; nuevas historias, nuevos valores, hay muchos jóvenes que han estado levantando la mano, en muchos rincones del país, los últimos 5 años, estoy seguro de que por allá hay otro Pato, otra Mati, otra Zudikey, cada quien, con su historia, pero estoy seguro qué hay mucho talento y quiero ponerlos en competencia lo más pareja posible”.

Pero eso no es todo, adelantó algunas de las grandes sorpresas que tendrá esta nueva temporada. “Llevamos un campeón del mundo Sub-17, llevamos un multimedallista olímpico en clavados, llevamos un medallista en campeonato de clavados, llevamos una serie de atletas que nos han pedido estar”.

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Vuelve la competencia más demandante y esta vez con más exigencia, acción y adrenalina. 👊🏻🔵🔴 Una gran historia están a punto de escribir los nuevos atletas en #ExatlónMx… 🌴 ¡𝗚𝗥𝗔𝗡 𝗘𝗦𝗧𝗥𝗘𝗡𝗢, lunes 26 de 𝗦𝗲𝗽𝘁𝗶𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 por 𝗔𝘇𝘁𝗲𝗰𝗮 𝗨𝗡𝗢! 📺 pic.twitter.com/nxjj58JPPT — Exatlón México (@ExatlonMx) September 16, 2022

¿Quiénes son los atletas confirmados? Hasta ahora son 12 los atletas confirmados para siguiente temporada de la competencia más demandante de la historia, iniciando por Foguel Farid Negrete, un atleta de atletismo de 400 metros que ha ganado un par de preseas nacionales y competirá por el equipo azul.

Josué Menéndez Bejarano fue el primer atleta del equipo rojo confirmado. Se desempeña como entrenador personal y preparador físico, así como lanzador de jabalina.

Omar ‘El Negro’ Esparza también formará parte del equipo rojo, es un exfutbolista mexicano que debutó en Chivas y formó parte de la Selección Mexicana Sub-17 que fue campeona del mundo en 2005. Militó para San Luis, Tampico Madero y Pachuca.

Liliana Hernández es una deportista especializada en atletismo que entregará todo por el equipo azul para ganarse el cariño del público. Le sigue Yann Lobito (equipo rojo), quien es un atleta que practica múltiples disciplinas deportivas como surf, tiro con arco, skate, patinaje, capoeira, hockey y parkour.

Manuel Paniagua es otro de los atletas confirmados para el equipo azul, es un jugador de waterpolo originario del estado de Sonora, que ha conseguido diversas preseas a nivel nacional e internacional. Dariana García representará al equipo rojo, tiene 22 años y es originaria de la Ciudad de México y se especializa en atletismo.

El equipo azul también estará representado por Andrea Medina, quien es amante del crossfit y basquetbolista profesional. Actualmente es tricampeona de la LMBPF y estuvo en la selección nacional U17-U18. Tzasna Carrasco formará parte del equipo rojo y es una deportista originaria de Veracruz, experta en Jiu-Jitsu brasileño.

Pato González practica esquí acuático y defenderá al equipo azul pese a su corta edad. A lo largo de su carrera ha obtenido grandes premios como el primer lugar en el IWWWF Panamerican Wakeboard Championship. Estephanie Solís es originaria de la Cudad de México y es deportista futbol bandera, por lo que tendrán la movilidad y destreza para sortear los diferentes circuitos cuando defienda al equipo escarlata. Por último, Andrés Fierro, quien defenderá al equipo azul.

