Exatlón: Los últimos atletas confirmados para la nueva temporada.

El próximo lunes 3 de octubre a las 7:30 de la noche comienza la nueva temporada de Exatlón. Poderosos atletas se reunirán en las playas más demandantes para convertise en leyendas y conseguir ser campeones de nuestro reality show.

Josué Menéndez, Fogel Negrete, Dariana García, Andrea Medina y Omar 'El Negro' Esparza son algunos de los atletas confirmados hasta el momento, aunque cada día comienzan a surgir nuevos participantes.

Nuevos atletas, dinámicas, circuitos y hasta una fortaleza más deslumbrante llegan a la nueva temporada de Exatlón, cuyos participantes se alistan para sorprender a México con sus habilidades.

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¿Quiénes son los dos nuevos atletas de Exatlón?

Yann Lobito es uno de los atletas confirmados para esta nueva edición de Exatlón. Se trata de un poliatleta mexicano de 27 años de edad, quien también es el hijo mayor de la cantante Ilse del grupo Flans.

Yann practica múltiples deportes como surf, tiro con arco, skate, patinaje, capoeira y hockey, aunque uno de sus favoritos es el parkour.

Este atleta está dispuesto a darlo todo para defender a su equipo, pues de ahora en adelante se integra a las filas del equipo rojo. Yann cuenta con 279 mil seguidores en Instagram, además de contar con un canal de Youtube donde comparte videos realizando actividades al aire libre.

Liliana Hernández es otra de las atletas que se une a la nueva temporada de Exatlón. Ella es una chihuahuense de 32 años de edad, especializada en atletismo y amante de otras actividades como acudir al gimnasio.

Liliana ha participado en varias competencias, la más reciente fue en Cuba en junio de este mismo año. También cuenta con 19 mil seguidores en Instagram, red social donde comparte rutinas de ejercicio y otros tips para los amantes del deporte.

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