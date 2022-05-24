Exatlón: Ellos son los cuatro atletas que se tatuaron juntos. (FOTOS)

A lo largo de seis exitosas temporadas de Exatlón, decenas de atletas han formado valiosas amistades que trascienden para siempre. Basta con ver a Mati Álvarez y Evelyn Guijarro; Javi Márquez y La Bestia; o hasta Ana Lago y Heliud Pulido.

Sin embargo, todos los participantes saben que Exatlón es una experiencia que cambia sus vidas para siempre, así que buscan guardar los mejores recuerdos en su corazón.

Tal es el caso de Casandra Ascencio, Christian Anguiano, Marysol Cortés y Michell Tanori, quienes sellaron su amistad con un tatuaje en la piel.

Estos cuatro atletas se tatuaron las coordenadas del campamento, dibujo que los ha acompañado tras su participación en la tercera temporada de nuestro reality show.

MVP y Yomi se realizaron la significativa marca debajo del pecho, mientras que Sol y Michell prefirieron tatuarse el brazo y la muñeca, respectivamente.

Los atletas no pierden la oportunidad para presumir su tatuaje, pues cada que pueden posan ante las cámaras con este emotivo recuerdo de nuestro reality show.

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Grandes leyendas han salido de Exatlón

No solo Casandra, Yomi, Michell y Sol acumularon los mejores recuerdos de Exatlón, pues nuevos atletas también han alzado la copa.

Tal es el caso de Koke Guerrero, quien ganó dos temporadas consecutivas de nuestro reality show. El sinaloense ganó Exatlón: Guardianes vs Conquistadores y Exatlón: All Star, coronándose como uno de los históricos del programa.

Otros atletas también se han enfocado en otros aspectos de su vida personal, tal es el caso de Ana Lago, quien prepara su boda junto a Édgar Santana.

La semana pasada, la gimnasta artística celebró su despedida de soltera, aunque su enlace matrimonial será transmitido en exclusiva por nuestra señal de Azteca UNO el 30 de julio de 2022.

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