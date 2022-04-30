Exatlón: Eliminación de La Bestia deja los mejores memes.

El circuito de Exatlón City fue el lugar donde David Juárez La Bestia y Koke Guerrero se enfrentaron por un lugar en la Gran Final de Exatlón: All Star.

Luego de un cardíaco Duelo de Eliminación, el gimnasta se convirtió en el reciente eliminado de la sexta temporada de nuestro reality show.

Este Duelo de Eliminación fue el último de la temporada, revelando a los tres finalistas que se disputarán el trofeo el próximo domingo 1 de mayo por nuestra señal de Azteca UNO.

Mati Álvarez, Heliud Pulido y Koke Guerrero se convirtieron en los tres atletas que competirán por una de las copas más deseadas en la historia de nuestro reality show.

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Despiden a La Bestia con divertidos memes

David Juárez La Bestia es uno de los atletas con más semanas en la historia de Exatlón, por lo que los televidentes han visto su nobleza y gran servicio a nuestro programa.

El gimnasta ha creado un sólido club de fans a lo largo de la tercera, cuarta, quinta y sexta temporada de Exatlón, así que varios admiradores crearon emotivos memes de su atleta favorito antes de su partida.

No es la primera vez que David Juárez es eliminado por Koke Guerrero, pues en la temporada Exatlón: Guardianes vs Conquistadores, el atleta perdió la final contra El Hechicero del Aire.

Pese a todo, David se marcha con la promesa de ganar el trofeo algún día y refrendar su título como uno de los caballeros que han hecho historia en esta aventura.

Estamos a un paso de la Gran Final en vivo de Exatlón: All Star, donde solo un atleta se convertirá en campeón o campeona de esta temporada. No te pierdas el último capítulo de nuestro reality show el próximo domingo 1 de mayo de 2022 por nuestra señal de Azteca UNO

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Un orgullo apoyarte y estar contigo desde esa tercer temporada, tqm



THE BEST BEAST EVER pic.twitter.com/kjnsoaQAgk — skath plantita (@skpword_) April 30, 2022

Hoy despedimos al mejor atleta azul que pudo pisar las tierras del exatlon, por eso David Juarez es THE BEST BEAST EVER

#SemifinalAllStar pic.twitter.com/DxUImnrzuO — ferchi | david my one and only (@D4VIDSUPREMACY) April 30, 2022

ya no puedo dejar de llorar, david no estoy lista para dejarte de ver diario en la tv



THE BEST BEAST EVER pic.twitter.com/sYiMm7AldJ — ene 📌 GRACIAS DAVID (@90ndea) April 30, 2022

Mi corazón te pertenece



THE BEST BEAST EVER pic.twitter.com/EGCFK0VX7n — alexa🔮 te amo david (@azulxbeast) April 30, 2022