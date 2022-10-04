“No la conozco": Casandra Ascencio manda contundente mensaje a Dariana.

El Gran Estreno de Exatlón inició con los duelos más trepidantes de los atletas, aunque también fuimos testigos de una que otra polémica en el episodio.

Uno de los momentos más sonados fue el roce entre Dariana y Manuel, quienes se dieron ligeros empujones en las gradas. La atleta se vio molesta tras los empujones del practicante de waterpolo, por lo que en la Barra Metálica rompió el silenco sobre lo sucedido.

“Se puso caliente la cosa entre el equipo azul y el equipo rojo. Estos batos sí me enojaron”, dijo Dariana tras ser empujada por el atleta del equipo azul.

Por su parte, Manuel ha dejado claro que defenderá a la causa azul de cualquier forma: “Yo respeto un montón a todo el equipo rojo, pero así como lo respeto, también les juego fuerte”, contó.

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Casandra Ascencio dedica mensaje a Dariana tras polémica

Las leyendas de Exatlón no se perdieron el Gran Estreno, por lo que publicaron sus respectivas reacciones en historias de Instagram.

Casandra Ascencio vio en la televisión el enfrentamiento entre Dariana y Manuel, por lo que no dudó en mandarle este mensaje a la atleta.

"No la conozco, pero sé que ella ha estado en otros reality, entonces tiene más o menos idea de cómo es la cosa. Sé que si está ahí, puede ser un buen elemento para el equipo. Dénle chance, es el programa uno y se dejaron ir con todo. Vamos a ver más de su historia y ver qué onda con ella", dijo en un video en sus redes sociales.

Otro atleta en reaccionar al conflicto fue Ernesto Cázares, quien defendió a Manuel y criticó a Dariana por intentar "distraer" al equipo azul. Heliud Pulido, Javi Márquez, Koke Guerrero, Duggan, Nataly Gutiérrez y más atletas también compartieron sus reacciones sobre el primer episodio de nuestro reality show.

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