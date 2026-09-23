Crea dulceros de Mario Bros reutilizando envases de Tetra Pak PASO A PASO

Dentro del universo de las manualidades, los envases de Tetra Pak pueden tener una segunda vida con estas cuatro ideas de dulceros inspiradas en Mario Bros. Ya sea que apuestes por dulceros pequeños, grandes o con grandes decoraciones, cualquiera de estas ideas puede ser el centro de atención de su fiesta o sala.

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4 ideas para crear dulceros inspirados en Mario Bros

Para llevar a cabo estas ideas, puedes reutilizar cajas limpias; córtalas y dales forma antes de cubrirlas y decorarlas con colores y elementos del popular videojuego.

Dulcero tipo bloque amarillo de Mario

Necesitas: Envase de Tetra Pak, cartulina amarilla, cartulina blanca y negra, pegamento, tijeras, listón.

Para esta idea, debes lavar y secar completamente el envase, posteriormente cortar la parte superior para dejar una caja abierta, forrar el envase con cartulina amarilla, después recortar un signo de interrogación en color blanco y colocarle un borde negro; pégalo en el cubo y agregar un listón a los costados a manera de asa.

Dulcero tipo bloque amarillo de Mario|Imagen generada con IA

Dulcero inspirado en Mario

Necesitas: Tetra Pak, foami o cartulina roja y azul, cartulina blanca, papel negro, pegamento, tijeras.

Para esta idea, recuerda limpiar y secar el envase; posteriormente, recorta la parte superior del envase, forra la parte inferior de azul y utiliza rojo para cubrir la parte superior, agrega una pequeña gorra roja con detalles en negro y coloca un asa que permita su transportación.

Dulcero inspirado en Mario |Imagen generada con IA

Dulcero Super Star

Necesitas: Envase de Tetra Pak, cartulina amarilla, cartulina blanca y negra, tijeras, pegamento, listón.

Recuerda que para esta manualidad es importante limpiar y secar el envase; forra la caja completamente de amarillo, dibuja una estrella de cinco puntas sobre cartulina amarilla, recórtala y añádele ojos con ayuda de cartulina negra. Para esta idea, pega la estrella en la parte frontal y añade un listón para un mejor transporte.

Dulcero Super Star |Imagen generada con Ia

Dulcero con forma de hongo

Necesitas: Envase de Tetra Pak, cartulina verde y blanca, cartulina negra, tijeras, pegamento, listón.

Para esta idea, una vez limpio y seco el envase, debes cortar la parte superior para forrar la base con cartulina verde; con ayuda de más cartulina, crea la parte superior del hongo y añade círculos en la cobertura. Coloca detalles a lo largo del envace y agrega asas para mejorar su transportación.

Dulcero con forma de hongo|Iamgen generada con IA



Si quieres sorprender a todos en tu fiesta o sala, cualquiera de estas 4 ideas de dulceros es perfecta para pasar un rato de entretenimiento, diversión y reciclaje.