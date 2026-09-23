4 cortes de cabello lob que rejuvenecen y estilizan el rostro a mujeres de 40 años

Si tienes 40 años o más y lo que estás buscando es un cambio de imagen en donde puedas lucir más joven definitivamente tienes que probar un corte de pelo “lob” ya que este hará que te veas joven, radiante y con un rostro más estilizado y delgado. Hacer este cambio no hará que tengas una transformación extrema ya que si buscas un cambio sutil, pero que marque la diferencia este es el ideal para ti.

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¿Cuál es el corte de pelo “lob”?

El corte de pelo lob (o también llamado long bob) es una versión más larga del ya conocido “corte bob”, la diferencia en comparación con este último es que el “lob” suele llegar a los hombros o roza la clavícula. Por otro lado, este corte es ideal para llevar recto, con ondas o capas ligeras además de que si buscas tener un largo que te permita seguir haciendo diversos peinados, este corte es ideal para continuar haciéndolo.

¿Cuáles son los cortes que te hacen ver más joven?

Los cortes de pelo “lob” son ideales para transmitir más juventus ya alargar el rostro, esto debido al movimiento que se genera en el pelo además de que transmite gran elegancia y sofisticación, algo que puedes conseguir sin tanto esfuerzo; solo con el corte de pelo ideal.

Corte de pelo “lob” con fleco

Este corte de pelo te permitirá lucir un rostro más juvenil. El fleco lo puedes usar largo y degrafilado aunque todo dependerá de tus preferencias, queda con cualquier tipo de rostro y favorece a que las facciones se vean estilizadas.

Corte de pelo “lob” con ondas

Este corte de pelo es ideal para las personas que aman el volumen y el movimiento en el cabello. Es perfecto para quienes prefieren lucir el cabello suelto y que además se peinan constantemente ya que permite crear diversos peinados. Puedes hacer las ondas con plancha o tenaza.

Corte de pelo “lob” con capas

Como su nombre lo dice, este corte es en capas. Es ideal para las personas que buscan un look fresco y al mismo tiempo quieren movimiento en el cabello además de que existen muchas maneras de peinarlo, por ejemplo, doblando las puntas con ayuda de una plancha.

Corte de pelo “lob” descendiente

Como su nombre lo indica, este corte de pelo es descendiente; es decir, va de corto a largo, pero desde la nuca hasta la parte inferior. Este corte es perfecto para quienes aman llevar el cabello planchado ya que es una de las maneras en las que mejor luce.