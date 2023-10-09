Así anunciaron Casandra Ascencio y Yomi que se van a casar

A lo largo de todas las temporadas de Exatlón México, hemos tenido la oportunidad de ver a grandes deportistas que han conquistado los circuitos más demandantes de la televisión mexicana.

Sin embargo, no han sido los únicos momentos que marcaron la vida de los deportistas, varios de ellos encontraron el amor en los circuitos. Una de las parejas más queridas, es la que formaron Casandra Ascencio y Christian Anguiano ‘Yomi’.

Los jóvenes atletas han tenido una de las relaciones más hermosas que han salido de Exatlón México, quienes se conocieron en la tercera temporada, donde fueron grandes amigos. Durante la cuarta entrega del reality, el amor nació entre ellos.

Programa 25 abril 2023 | Duelo de los enigmas de Exatlón All Star.

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Desde que confirmaron su relación, Casandra Ascencio y Christian Anguiano ‘Yomi’, han compartido por medio de las redes sociales todos los momentos que pasan juntos, donde presumen que tienen un amor maravilloso, lleno de viajes y muchas experiencias.

Desde hace varios meses, los rumores de que la pareja podría llegar al altar eran cada día más fuertes, pero los atletas no habían confirmado nada, pero la gran noticia llegó ayer por medio de sus redes sociales.

¿Cómo se comprometieron Casandra Ascencio y Christian Anguiano ‘Yomi’?

Con una foto de sus manos tomadas con mucha fuerza, la pareja reveló a sus millones de fans que han tomado la decisión de llegar al altar, algo que muchos ya estaban esperando desde hace meses.

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La imagen fue acompañada de un hermoso mensaje de Casandra Ascencio y Christian Anguiano, donde aseguran que van a estar juntos por muchos años, demostrando el amor que se tienen.