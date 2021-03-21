Exatlón: Cecy Wushu responde a Casandra Ascencio en VIDEO luego de que la juzgara como “chismosa”.

La exintegrante de Exatlón México, Cecy Wushu, contestó a Casandra Ascencio en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, luego de que la juzgara como "chismosa" en la emisión del pasado jueves, 18 de marzo.

Cabe recordar que en ese episodio de la competencia en la playa, los participantes hicieron una divertida dinámica de habilidad mental llamada 'Palabras Prohibidas', en la la que trabajaron en parejas y uno tenían que adivinar la palabra con las pistas que le diera el otro.

Cuando Casandra Ascencio jugó con su compañera de equipo Evelyn Guijarro, les tocó la palabra "chismoso", para lo que Cass tomó como ejemplo a su ex compañera Cecy Wushu.

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Los fans le fueron con "el chisme" a Cecy Wushu

Y como ya sabemos que a los fanáticos no se les va una, señalaron que Ascencio hablo mal de su amiga Álvarez, pues la basquetbolista dijo abiertamente que Cecy es chismosa, con el objetivo de que su compañera descubriera la palabra.

Ante los comentarios de Cassandra, Cecy Wushu uso su cuenta oficial de Instagram para externar su opinión sobre lo ocurrido durante la pasada emisión de Exatlón México.

La atleta confesó que siempre que veía alguien de su equipo hablando, les pedía le contaran de qué conversaban, pues quería enterarse de todo lo que sucedía.

Oigan todos me estas escribiendo que Cass dijo en tele nacional que soy una chismosa y no sé qué, ¿y qué tiene?. La verdad si me gusta mucho el chisme

En vez de molestarse, como muchos de sus fans lo hicieron, la artemarcialista pidió que dejaran en paz a su amiga Cassandra pues aseguró que no mintió al decir eso sobre ella.

Oigan todos me estas escribiendo que Cass dijo en tele nacional que soy una chismosa y no sé qué, ¿y qué tiene?. La verdad sí me gusta mucho el chisme

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