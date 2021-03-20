Exatlón: Dan Noyola es consentido por dos de exatletas de Héroes en el hospital tras ser operado de emergencia.

Dan Noyola fue consentido por dos de los exatletas de Exatlón México en el hospital, luego de que abandonara la competencia en la playa por un golpe en la nariz que lo llevó a requerir una cirugía de urgencia.

Pero el atleta de alto rendimiento no está solo en este difícil momento, Pascal Nadaud y Keno Martell, exintegrantes de Héroes, fueron a visitarlo para recordarle que estaban con él en estos momentos donde tenía que mantenerse en reposo por el accidente que sufrió.

Dan subió a sus historias de Instagram que sus amigos le llevaron flores para levantarle el ánimo en estos momento en el que se tiene que quedar en el hospital, mostrando así su heróica solidaridad y lealtad.

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Dan Noyola se accidentó en la competencia

El ciclista fue uno de los grandes competidores de Héroes durante la temporada, pero tuvo que ser internado para que le revisaran la herida que se ocasionó en la cara cuando competía con Pato Araujo el pasado 13 de marzo.

En la batalla por un lugar en las semifinales, Dan Noyola se enfrentó a Pato Araujo, donde tuvo un grave accidente, mismo que le hizo abandonar la competencia para ser atendido inmediatamente, luego se confirmó que no podría continuar.

Tras salir de la alberca y dirigirse a un circuito donde debía esquivar unas esferas metálicas, Dan fue golpeado por el objeto y de inmediato terminó en el piso. Ahí sus compañeros acudieron para ver cómo se encontraba y luego el cuerpo médico lo atendió.

El ciclista sangró, por lo que decidieron dejarlo fuera de la competencia en lo que le detenían la hemorragia y lo tuvieron que sustituir en la competencia.

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