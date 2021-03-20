Exatlón: Pato Araujo llora con Zudikey Rodríguez la tragedia de sus familiares por Coronavirus (VIDEO)

Pato Araujo lloró en Exatlón con Zudikey Rodríguez la tragedia de sus familiares, luego de que ambos se enteraran que el abuelo y tío de ella están graves por COVID-19 e incluso están intubados y preparados para que pase lo peor e inevitable.

La noche de este viernes 19 de marzo, los seguidores del reality show fueron testigos de uno de los momentos más conmovedores, pues la esposa del futbolista fue solicitada por la producción para compartirle una lamentable noticia.

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Zudikey fue apoyada por todos sus compañeros y la producción del programa

En un inesperado momento, el personal de producción se le acercó para decirle que los tenía que acompañar y subir a la lancha, ante el desconcierto de todos los atletas.

Después de varios minutos de incertidumbre, la atleta olímpica regresó con sus compañeros y les informó que su abuelito y su tío se encontraban intubados por COVID-19.

Pato Araujo derramó lágrimas y le dijo que iba a estar con ella en las buenas y en las malas y la apoyaría en la decisión que tomara. Antonio Rosique y el resto de los competidores también mostraron gran apoyo a Zudikey.

El presentador reiteró que recibieron una llamada de México que lo cambiaba todo, pues se trataba de una emergencia de salud en la familia de Zudikey y era imperante que regresara para atender la situación.

El presentador reiteró el respaldo de la producción como de sus compañeros, en esos momentos tan difíciles y tan dolorosos y aseguraron que respaldarían la decisión que tomaran como pareja y como competidores.

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