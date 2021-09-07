Exatlón: ¿Cuál fue el cambio en el Juego por la Fama que causó sensación?

Inició la cuarta semana en Exatlón: Guardianes vs Conquistadores, en donde las emociones se encuentran al límite y grandes amistades que se han empezado a formar.

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Al mismo tiempo, la salida de nuestra querida Alely Hernández fue un fuerte golpe para el conjunto de los Guardianes, quienes ya han perdido a tres elementos. De igual forma, los cambios se han hecho presentes en las reglas de Exatlón México.

Juego por la Fama

Uno de los circuitos preferidos por los millones de fans del reality más famoso de la televisión mexicana, sufrió un cambio considerable.

Diez mujeres salieron a los circuitos, en cinco duplas formadas entre rojas y azules, cada una con dos vidas en enfrentamientos aleatorios, al final la pareja ganadora tendría que enfrentar el día de mañana a la dupla de hombre que llegue a la final bajo el mismo sistema de competencia.

La dupla ganadora

La primera pareja en caer y quedar fuera de la competencia fue la formada por Marysol y Dulce, mientras que la segunda en quedar fuera de la lucha por la fama fueron Macky y Yareli, ambas del equipo azul.

La tercera dupla en quedar eliminada fue la conformada por Ximena Duggan y Marcela, por su parte, Paulina y Tanya llegaron a la final contra Briseida y Nataly, quienes lograron mantenerse invictas hasta el final y conservar sus dos vidas.

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Mañana conoceremos a la pareja de hombres que tendrán como rivales a nuestras queridas Briseida y Nataly, quienes podrían convertirse en la primera dupla en ganar en este nuevo formato de competencia.

Sin duda, este cambio fue aplaudido por los fans, quienes no dudaron en expresar su felicidad y su tristeza, esta debido a que querían que ocurriera la temporada pasada y así ver a parejas como Mati Álvarez con Evelyn Guijarro, entre otras.

